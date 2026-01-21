الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى الإنخراط مع جميع الأطراف لحل الدولتين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى دافوس: “عالمنا اليوم يواجه تحديات جسيمة أمام التنمية، وتؤكد مصر أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام يتطلب التمسك بالحوار والتعاون الدولي والتعايش السلمي واحترام القانون الدولي”.

وأضاف الرئيس السيسي: “لاتزال القضية الفلسطينية تتصدر أولويات الإهتمام إذ تمثل جوهر الإستقرار الإقليمي، وأعرب عن تقديري بجهود الرئيس ترامب وإلتزامه بوقف الحرب فى غزة وما بذله من مساعي”.

وتابع: “جاء إنعقاد قمة شرم الشيخ للسلام تتويجا لجهود مصر للتنسيق مع شركائها من أجل وقف إطلاق النار وفتح أفاق جديدة تحمل العمل لتحقيق المسار الإقليمي”.

وأكد على ضرورة البناء على مكتسبات قمة شرم الشيخ وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع الإسراع فى أطلاق عملية التعافي المبكر، مرحبا بإعلان الولايات المتحدة ببدء المرحلة الثانية لإتفاق وقف الحرب.

وأشار: “أجدد التأكيد على أن مصر لن تدخر جهدا فى مواصلة الإنخراط مع جميع الأطراف المعنية يقوم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.