أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 21-1-2026
الرئيس السيسي:القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات منطقة الشرق الأوسط
المكتب التجاري المصري ببرلين يدعم الشركات المحلية في أكبر معارض المفروشات العالمية بألمانيا
الرئيس السيسي: أرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة
الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى الإنخراط مع جميع الأطراف لحل الدولتين
الرئيس السيسي يلتقي المدير التنفيذي لمنتدى دافوس
خلال لقاء الرئيس السيسي.. المدير التنفيذي لمنتدى دافوس: السوق المصري جاذب للاستثمار
بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب
موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى الإنخراط مع جميع الأطراف لحل الدولتين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بمنتدى دافوس: “عالمنا اليوم يواجه تحديات جسيمة أمام التنمية، وتؤكد مصر أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام يتطلب التمسك بالحوار والتعاون الدولي والتعايش السلمي واحترام القانون الدولي”.

وأضاف الرئيس السيسي: “لاتزال القضية الفلسطينية تتصدر أولويات الإهتمام إذ تمثل جوهر الإستقرار الإقليمي، وأعرب عن تقديري بجهود الرئيس ترامب وإلتزامه بوقف الحرب فى غزة وما بذله من مساعي”. 

وتابع: “جاء إنعقاد قمة شرم الشيخ للسلام تتويجا لجهود مصر للتنسيق مع شركائها من أجل وقف إطلاق النار وفتح أفاق جديدة تحمل العمل لتحقيق المسار الإقليمي”.

وأكد على ضرورة البناء على مكتسبات قمة شرم الشيخ وتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع مع الإسراع فى أطلاق عملية التعافي المبكر، مرحبا بإعلان الولايات المتحدة ببدء المرحلة الثانية لإتفاق وقف الحرب.

وأشار: “أجدد التأكيد على أن مصر لن تدخر جهدا فى مواصلة الإنخراط مع جميع الأطراف المعنية يقوم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

الرئيس السيسي التنمية التعاون الدولي

