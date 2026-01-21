قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي:القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات منطقة الشرق الأوسط
المكتب التجاري المصري ببرلين يدعم الشركات المحلية في أكبر معارض المفروشات العالمية بألمانيا
الرئيس السيسي: أرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة
الرئيس السيسي: مصر لن تدخر جهدا فى الإنخراط مع جميع الأطراف لحل الدولتين
الرئيس السيسي يلتقي المدير التنفيذي لمنتدى دافوس
خلال لقاء الرئيس السيسي.. المدير التنفيذي لمنتدى دافوس: السوق المصري جاذب للاستثمار
بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب
موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد  أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة كوكاكولا العالمية، على هامش فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” بسويسرا، لمناقشة آفاق زيادة استثمارات الشركة في السوق المصري وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع المستدام وسلاسل الإمداد المحلية.
 

وخلال الاجتماع، أكدا الوزيران أن الحكومة المصرية توفر بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، مع سياسات مالية وتجارية متسقة تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية والمحافظة على تنافسية السوق المحلي، مؤكدين أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يمكن للشركات العالمية من خلاله توسيع عملياتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الوزيران إلى اهتمام الحكومة بدور الشركات متعددة الجنسيات كشركاء استراتيجيين في تطوير سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مع التركيز على التوطين الصناعي واستثمار الموارد البشرية المؤهلة لدعم خطط التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع خطط شركة كوكاكولا لزيادة استثماراتها في مصر، حيث افتتحت الشركة خط إنتاج جديد في أحد مصانعها، مع خطة لافتتاح مصنع آخر في الإسكندرية، بالإضافة إلى إنشاء مركز رقمي كبير في القاهرة يوظف حاليًا 170 موظفًا ومن المتوقع أن يصل إلى 450 موظفًا بحلول عام 2027 لدعم عمليات الشركة في 27 دولة.

من جانبه، أكد مايكل جولتزمان، نائب الرئيس الأول للسياسات العالمية والاستدامة بشركة كوكاكولا، أن مصر تمثل مركزًا محوريًا لعمليات الشركة في المنطقة، نظرًا لما تمتلكه من بنية صناعية متطورة وقدرات لوجستية قوية وكوادر بشرية مؤهلة، مشيرًا إلى التزام الشركة بمواصلة الاستثمار ودعم خطط التوسع الصناعي المستدام وتعزيز الشراكة طويلة الأجل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والنمو الأخضر.

كوكاكولا وزير الاستثمار وزير المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

رئيس منتدى دافوس يثمن جهود السيسي لترسيخ الاستقرار في المنطقة

صورة أرشيفية

سالم الدهام: تعاون ثقافي مصري أردني.. ومعرض القاهرة للكتاب من أكبر المعارض بالشرق الأوسط

الإدمان

راحة مؤقتة.. علامات الإدمان على الصحة النفسية وسلوك الشخص .. فيديو

بالصور

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟
هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند
جزيرة جرينلاند

فيديو

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد