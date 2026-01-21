وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة كوكاكولا العالمية، على هامش فعاليات النسخة السادسة والخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” بسويسرا، لمناقشة آفاق زيادة استثمارات الشركة في السوق المصري وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع المستدام وسلاسل الإمداد المحلية.



وخلال الاجتماع، أكدا الوزيران أن الحكومة المصرية توفر بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، مع سياسات مالية وتجارية متسقة تهدف إلى جذب الاستثمارات العالمية والمحافظة على تنافسية السوق المحلي، مؤكدين أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يمكن للشركات العالمية من خلاله توسيع عملياتها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الوزيران إلى اهتمام الحكومة بدور الشركات متعددة الجنسيات كشركاء استراتيجيين في تطوير سلاسل الإنتاج المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مع التركيز على التوطين الصناعي واستثمار الموارد البشرية المؤهلة لدعم خطط التنمية المستدامة.

واستعرض الاجتماع خطط شركة كوكاكولا لزيادة استثماراتها في مصر، حيث افتتحت الشركة خط إنتاج جديد في أحد مصانعها، مع خطة لافتتاح مصنع آخر في الإسكندرية، بالإضافة إلى إنشاء مركز رقمي كبير في القاهرة يوظف حاليًا 170 موظفًا ومن المتوقع أن يصل إلى 450 موظفًا بحلول عام 2027 لدعم عمليات الشركة في 27 دولة.

من جانبه، أكد مايكل جولتزمان، نائب الرئيس الأول للسياسات العالمية والاستدامة بشركة كوكاكولا، أن مصر تمثل مركزًا محوريًا لعمليات الشركة في المنطقة، نظرًا لما تمتلكه من بنية صناعية متطورة وقدرات لوجستية قوية وكوادر بشرية مؤهلة، مشيرًا إلى التزام الشركة بمواصلة الاستثمار ودعم خطط التوسع الصناعي المستدام وتعزيز الشراكة طويلة الأجل بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والنمو الأخضر.