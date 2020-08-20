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أخبار العالم

بعد انفجار مرفأ بيروت.. "جوجل" تتبرع بــ2.2 مليون دولار لأهالي لبنان

الخميس 20/أغسطس/2020 - 09:39 ص
جوجل تدعم لبنان
جوجل تدعم لبنان
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محمود نوفل
أعلن عملاق البحث على شبكة الإنترنت "جوجل" عن مساندتها لأهالي بيروت الذين تضرروا من تفجيرات مرفأ بيروت، من خلال التبرع لهم بمبلغ 2.2 مليون دولار. 

وذكرت "جوجل" في بيان، الخميس، أن هذا المبلغ يأتي ضمن برنامج مضاعفة التبرعات التي تعتمده الشركة، حيث تطابق كل تبرع يقوم به موظفوها بالقيمة التي تساوي ذاك التبرع. 

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تقديم الأموال إلى منظمات غير حكومية محلية تقدم الإغاثة الطبية والملاجئ العامة والتبرعات الغذائية في لبنان. 

بدوره عبر مدير شركة "جوجل" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لينو كاتاروزي عن حزنه العميق جراء الانفجار المأساوي الذي ضرب سكان بيروت، معربا عن تضامنه مع كل مواطن لبناني تأثر بهذا الحدث المروع داخل الدولة وخارجها على حد تعبيره.
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