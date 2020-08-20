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ملفات

وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ دمياط المشروعات الجارية على أرض المحافظة.. ويوجه بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.. ويطالب المواطنين بسرعة التقدم بطلباتهم للتصالح في مخالفات البناء

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:30 م
اجتماع وزير التنمية
اجتماع وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط
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ايمان البكش
  • وزير التنمية المحلية:
  • يتابع مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية والرئيسية بدمياط 
  • يتابع مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة واقامة المدفن الصحى
  • الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء
  • إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى المقرر تنفيذه على مساحة ١٢ فدانا بتكلفة 160 مليون جنيه
  • منال عوض:
  •  تقديم التيسيرات والتسهيلات الكاملة للمواطنين فى جميع المراكز بالمحافظة للتصالح مع مخالفات البناء


عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وذلك بمقر الوزارة.


وخلال الاجتماع، تمت متابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى جميع القطاعات المختلفة، وعلي رأسها مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية والرئيسية والتى ستخدم عملية الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين.


كما تناول اللقاء أيضًا آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة، وعلى رأسها المدفن الصحى والمحطات الوسيطة بالتنسيق مع الوزارة بما يساعد على تطوير البينة التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين.


وبحث وزير التنمية المحلية مع الدكتورة منال عوض الخطط والمشروعات المستقبلية الخاصة بخدمات الصرف الصحى واستكمال تغطية جميع المناطق الريفية بالمحافظة لتصبح أول محافظة يتم تغطيتها بالكامل بالصرف الصحى.


كما شهد اللقاء أيضًا متابعة جهود تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عنها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، بالإضافة إلى متابعة موقف ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء وسداد جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز المحافظة وجملة العوائد المحصلة حتى الآن، حيث أشارت منال عوض إلى تقديم التيسيرات والتسهيلات الكاملة للمواطنين فى جميع المراكز بالمحافظة وتوفير أماكن الانتظار لهم وإزالة أى عقبات أمامهم.


وأشار شعراوى إلى قرار رئيس الوزراء، بمد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، اعتبارًا من 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.


 وطالب الوزير المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم.


وشدد شعراوى على أن الدولة جادة فى منع أى مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاستيداء حقوقها كاملة.


وأكد اللواء محمود شعراوى أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


وشهد اللقاء أيضًا متابعة نتائج الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة وإزالة أى عقبات تواجه المستثمرين وجهود الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة.


كما تم خلال الاجتماع متابعة إنشاء المجزر الآلى والمحجر البيطرى المقرر تنفيذه على مساحة ١٢ فدانا بمنطقة شطا وبتكلفة تقدر بـ١٦٠ مليون جنيه. 


وأكد اللواء محمود شعراوي أن إنشاء المجزر يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم والصناعات التى تترتب عليها، وكذا توفير فرص عمل جديدة.


وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذا المشروع يعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجرا، وإنشاء محطة معالجة، ومجزر ذا خدمات متعددة وكذا محطة لتدوير مخلفات "كوكر"، لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

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