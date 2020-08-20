اتحاد جدة لـ صدى البلد: نوافق على رحيل أنيس البدري إلى الزمالك في حالة واحدة

وكان البدري قد نفى في بيان عبر السوشيال ميديا، نيته مغادرة الاتحاد، وشعوره بالسعادة داخل صفوف الفريق، إلا أن مسئولي الزمالك يضعون اللاعب ضمن أهداف الموسم الجديد، وفقًا للتقرير السعودي.







