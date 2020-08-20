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رياضة

اتحاد جدة لـ صدى البلد: نوافق على رحيل أنيس البدري إلى الزمالك في حالة واحدة

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:56 م
أنيس البدري بقميص
أنيس البدري بقميص اتحاد جدة
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إسراء أشرف
أبدى نادي اتحاد جدة السعودي، مرونة التخلي عن النجم التونسي أنيس البدري، صانع ألعاب الفريق، حال هبوط العميد لدوري الدرجة الأولى.


وذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم، الخميس، أن الزمالك يرغب في التعاقد مع أنيس البدري، كتكرار لتجربة التونسي فرجاني ساسي الذي تعاقد مع الفريق وقدم مستويات ممتازة بعد فترة غير جيدة بقميص النصر.


وعلّق مصدر موثوق من داخل إدارة اتحاد جدة في تصريحات لـ"صدى البلد"، على حقيقة هذه المفاوضات، مؤكدًا عدم تقديم الزمالك أي عرض رسمي، للحصول على خدمات اللاعب التونسي الصيف الحالي.


وأضاف: "نوافق على رحيل أنيس البدري، في حال هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى فقط".


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وكان البدري قد نفى في بيان عبر السوشيال ميديا، نيته مغادرة الاتحاد، وشعوره بالسعادة داخل صفوف الفريق، إلا أن مسئولي الزمالك يضعون اللاعب ضمن أهداف الموسم الجديد، وفقًا للتقرير السعودي.


وانضم البدري إلى صفوف اتحاد جدة، في يناير الماضي، بعقد يمتد لموسمين ونصف، قادمًا من الترجي الرياضي التونسي.


وخاض البدري 7 مباريات بقميص اتحاد جدة، صنع خلالهم هدفًا وحيدًا.


ويتواجد الاتحاد في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 27 نقطة، بالتساوي مع الحزم في صراع الهبوط قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.
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