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السيسى يستقبل قائد القوات البحرية ورئيس شركة لورسن الألمانية العالمية.. بحث أطر التعاون بين الجانبين وتدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:20 م
اجتماع الرئيس السيسي
اجتماع الرئيس السيسي وقائد القوات البحرية
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محمد عبد المنعم
  • الشركة الألمانية تمتلك 8 ترسانات لبناء السفن في ألمانيا والعالم
  • فازت مؤخرًا بعقد تصنيع مدمرات للبحرية الألمانية بحمولة 11 ألف طن



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، إلى جانب بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية، في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات.


وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد التباحث حول أطر التعاون بين الجانب المصري والشركة الألمانية التي تمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، خاصةً ما يتعلق بنقل تكنولوجيا بناء السفن بالتعاون مع ترسانات القوات البحرية وشركات جهاز الصناعات البحرية، إلى جانب تدريب العمالة الفنية ورفع قدرات الكوادر المصرية في تلك المجالات طبقًا للمواصفات القياسية العالمية ومتطلبات الجودة، بما يعود بالنفع بوجه عام على البحرية المصرية بالتعاون مع إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم، والتي تمتلك 8 ترسانات لبناء السفن في ألمانيا والعالم، كما فازت مؤخرًا بعقد تصنيع مدمرات للبحرية الألمانية بحمولة 11 ألف طن.

 
وأكد الرئيس في هذا الصدد أهمية التعاون مع الشركة الألمانية بالنظر إلى السمعة المهنية العالمية التي تتمتع بها في مجال بناء السفن.


بينما أشاد رئيس مجلس إدارة شركة لورسن بما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وفرص واعدة للاستثمار المباشر، خاصةً مع تحسن مناخ الاستثمار، وجهود تطوير البنية التحتية التي قامت بها الحكومة المصرية.
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