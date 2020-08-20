محمود عبد المغني يكشف لـ صدى البلد كواليس مشهده المؤثر في فيلم صاحب المقام.. فيديو

كشف الفنان محمود عبد المغني كواليس مشهده المؤثر في فيلم "صاحب المقام" الذي حصد إعجاب المشاهدين واعتبروه واحدًا من أجمل مشاهد الفيلم الذي يعرض حاليا عبر منصة "شاهد دوت نت".

وقال محمود عبدالمغني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه قدم دور المدمن من قبل، ولكن بشكل مختلف ومغاير عما تم تقديمه في فيلم "صاحب المقام".



