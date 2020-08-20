اختلف العلماء حولها .. ماهي الصلاة الوسطى وكيف أحصل على ثوابها

قال الدكتور

علي جمعة

عضو هيئة كبار العلماء ان الله تعالى أخفى عن عباده الصلاة الوسطى حتى يجتهدون في الصلوات الخمس فإذا ما اجتهد العبد فيها فمن المؤكد انه سيصيب الصلاة الوسطى ويحافظ عليها.

وأضاف جمعة خلال أحد البرامج الفضائية لم نتيقن من كونها صلاة الظهر أم العصر أم صلاة متحركة أم نسبية وقد اختلف العلماء حولها ، ولكن اذا اردت ان تصيب الصلاة الوسطى وتتعرض لنفحاتها حافظ على الصلوات الخمس.

ما هي الصلاة الوسطى

هناك عدّة اختلافات بين العلماء على تحديد الصّلاة الوسطى، وهي الّتي وردت في أحاديث الرّسول صلى الله عليه وسلّم وفي القرآن الكريم، قال تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ»، البقرة/238، وتعدّدت فيها الآراء حتّى وصلت إلى عشرين رأي – وذلك بحسب الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (8/197).

وقد ألّف فيها الحافظ عبد المؤمن الدمياطي رحمه الله كتابا أسماه "كشف المُغَطَّى في تبيين الصّلاة الوسطى".

آراء العلماء في الصلاة الوسطى:

لصّلاة الوسطى هي صلاة الصّبح، وهذا رأي أبي أمامة، وأنس، وجابر، وأبي العالية، وعبيد بن عمير، وعطاء، وعكرمة، ومجاهد، وهو رأي ابن عمر، وابن عبّاس. وهو رأي مالك والشّافعي كذلك فيما نصّ عليه في "الأم" " انتهى من " فتح الباري" (8/196) باختصار.



