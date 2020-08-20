للشهر الثالث.. عقوبات أمريكية جديدة ضد مسئولين سوريين





أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من العقوبات على قيادات عسكرية في الحكومة السورية، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.





قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على مساعدين للرئيس السوري بشار الأسد ومكتب الرئاسة السورية وحزب البعث السوري.





وتطال العقوبات الأمريكية اليوم الخميس6 أفراد من الحكومة السورية، وهم من العسكريين والحكوميين والماليين، من بينهم المستشارة الإعلامية للأسد لونا الشبل ومساعده ياسر ابراهيم.





والشهر الماضي، فرضت أمريكا عقوبات على سوريا تطال أفراد مقربين من الرئيس السوري بشار، كان من ضمنهم الأكبر حافظ بشار حافظ الأسد، وأرجع مسؤول أمريكي سبب فرض العقوبات على حافظ الأسد إلى "تصاعد أهميته داخل العائلة"، وفق ماذكرت شبكة دي دبليو.



