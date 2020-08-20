الأنبا إرآم يترأس صلوات إقامة رهبان جدد بأديرة الفيوم

صلى نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس أديرة الفيوم طقس رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم وثمانية آخرين من طالبي الرهبنة بمنطقة القديس مكاريوس السكندري ببرية الريان بالفيوم بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.





أقيمت الصلوات في دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بمحافظة الفيوم ، والرهبان الجدد هم: الراهب إبسخيرن النقلوني، والراهب أغاثون النقلوني، والراهب طوبيا القديس مكاريوس، والراهب ثاؤفيلس القديس مكاريوس، والراهب حزقيال القديس مكاريوس، والراهب سيلا القديس مكاريوس.





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كما تم سيامة الراهب بولا القديس مكاريوس، والراهب شاروبيم القديس مكاريوس، والراهب دميان القديس مكاريوس، و الراهب بيشوي القديس مكاريوس، إلى جانب سيامة ثلاثة كهنة جدد ورسامة خمسة قمامصة لدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون.





والكهنة الجدد هم، الراهب القس جبرائيل النقلوني، والراهب القس صموئيل النقلوني، والراهب القس ساروفيم النقلوني، والراهب القمص مينا النقلوني، والراهب القمص مرقس النقلوني، ولراهب القمص مارتيروس النقلوني، والراهب ا لقمص كيرلس النقلوني، والراهب القمص أكليمندس النقلوني، كما تم قبول تغيير الشكل الرهباني للراهب سمعان القديس مكاريوس ليصبح اسمه الراهب عازر النقلوني.





وترأس نيافة انبا كاراس أسقف بنسلفانيا وتوابعها ، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، صلوات إقامة ، راهبتين جديدتين في دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا.



