لأسقفية شباب أمريكا وكندا.. الكنيسة الأرثوذكسية توقع عقد كنيسة ومركز جديدين

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية القس لوقا باسيليوس، المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB) بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية.





واعتمد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد استلام الكنيسة والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B.





اقرأ أيضًا :













الكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من ٩٥٠ فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام، بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو ٤٠ فردًا.





وقدم الأب المشرف على الخدمة عرضًا تقديميًّا لما تم في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.





كما بارك توقيع قداسة البابا تواضروس الثاني بدء خدمة مركز تدريب خدام الشباب، ومركز مكافحة الإدمان، ومركز لتحفيظ الألحان والتسبحة، وكذلك المهرجان الأول للشباب.