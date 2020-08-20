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أخبار البلد

الطائفة الإنجيلية تعلن عودة الصلاة الجماعية بالكنائس جميع أيام الأسبوع

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:04 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية
رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
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سامح سلام
قرر رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، عودة العبادة الجماعية لجميع أيام الأسبوع، ويشمل ذلك يوم الجمعة، اعتبارًا من ٢٨ أغسطس الجاري. 

يأتي هذا القرار في إطارِ خطة عودة العبادة الجماعية في جميع الكنائس الإنجيلية بمصر، والتي تقرر عودتها تدريجيًّا من ٣ أغسطس، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الواردة في توصيات اللجنة الطبية الاستشارية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية، والموضحة في تعليمات الموقع الرسمي وصفحات رئاسة الطائفة الإنجيلية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس الإنجيلية:" يجب الانتباه واتخاذ الحذر في الفترة المقبلة لتجنب أي إصابات جديده لفيروس كورونا، ونشكر الله من أجل عودة العبادة الجماعية، ونصلي أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا".

كان الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، قد بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهنئه فيها والشعب المصري، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، في برقيته: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمصر، بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى رأس السنة الهجرية. وندعو الله أن يحفظكم بخير وسلام ويحفظ بلادَنا العزيزة مصر من كلِّ مكروهٍ، ويعيدها على الشعب المصر العظيم بالسلام والتقدم. وكل عام وسيادتكم بخير".
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