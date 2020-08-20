الأنبا كاراس يترأس صوات إقامة راهبتين جديدتين في دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو

ترأس نيافة انبا كاراس أسقف بنسلفانيا وتوابعها ، نائبًا عن قداسة البابا تواضروس الثاني، صلوات إقامة ، راهبتين جديدتين في دير القديس يوحنا الحبيب بأوهايو بأمريكا.





كما قام نيافة الأنبا كاراس بتغيير الشكل لبقية الراهبات الموجودات بالدير لتلقبن جميعهن باسم الدير، حيث تم الاعتراف به في آخر جلسات المجمع المقدس في يونيو ٢٠١٩.





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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل القس لوقا باسيليوس المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا (ACYB) بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية .





واعتمد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد استلام الكينسة والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا A.C.Y.B.





والكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من ٩٥٠ فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام، بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو ٤٠ فردًا.



