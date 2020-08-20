الفانوس المنقط.. كارثة جديدة منشأها الصين قادمة نحو أمريكا.. صور

مازال العالم يتعافى من أزمة فيروس كورونا الذي كان منشأه سوق ووهان للحيوانات في مدينة ووهان الصينية و الذي تفشى في معظم أنحاء العالم و أصاب الملايين من البشر و حتى الآن مازال الجميع يتعامل بحذر في التجمعالت خوفا من الإصابة به .





و حسب ما نشر موقع وزارة الزراعة الامريكية ، أن ولاية نيوجيرسي في أمريكا أعادت فرض الحجر الصحي في مناطف متفرقة بها بسبب تفشي ذبابة " الفانوس المنقط" ، التي منشأها في الصين و كوريا الجنوبية .





وحذرت وزارة الزراعة المواطنين من تلك الذبابة، وقررت فحص كل السيارات والتخلص من أي شئ يخصها سواء مخلفاتها أو البيض الذي تضعه لأنها تعتمد على النشاط البشري في التنقل و نشر الوباء لأنها لا تستطيع السفر لمسافات طويلة .





وأشارت الوزارة إلى أن خطورة تلك الذبابة تتمثل في الضرر الذي تتسبب فيه للنباتات و أشجار الخضراوات والفاكهة ، فهي تسبب كارثة غذائية على المدى البعيد.