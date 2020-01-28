رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة يقدمن التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة الأعياد .. صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة، ومعهن بعض من راهبات أديرتهن.





وقدمن رئيسات أديرة الراهبات بالقاهرة التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة الأعياد التي احتفلت بها الكنيسة الفترة الماضية.





وتكون وفد الراهبات الرئيسات من:تماف كيرية رئيسة دير الشهيد أبي سيفين بمصر القديمة، وتماف أدروسيس رئيسة دير الأمير تادرس بحارة الروم، وتماف تكلا رئيس دير الشهيد مارجرجس بمصر القديمة، وتماف أثناسيا رئيسة دير الشهيد مارجرجس بحارة زويلة، وتماف باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة.





وكان البابا تواضروس الثاني قد استقبل بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر وبرفقته عدد من أعضاء مجلس النقابة.





ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بنقيب المهندسين والوفد المرافق له، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح فيما يخدم كافة قطاعات المجتمع المصري.