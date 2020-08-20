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تعليم

جامعة الفيوم: انتظام سیر امتحانات الدراسات العلیا بکلیة السیاحة والفنادق

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:46 م
إمتحانات الدراسات
إمتحانات الدراسات العلیا
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الفيوم - نبيل أبو السعود
بدأت امتحانات الفصل الدراسی الثانی الخاص بالدراسات العلیا من دبلوم وماجستیر ودکتوراة لأقسام الإرشاد السیاحی والدراسات السیاحیة والدرسات الفندقیة وسط استعدادات مكثفة من إدارة الکلیة لاستقبال الدارسین والحفاظ علی سلامتهم. 

وجاء ذلك تحت رعایة الدکتور احمد جابر شدید رئیس جامعة الفیوم واشراف الدكتور  محمد عیسی نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث والدکتور اشرف عبد المعبود عمید کلیة السیاحة والفنادق.


وصرح الدكتور اشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم بأن إدارة الکلیة اتخذت عدة تدابیر احترازیة لتجنيب الطلاب الاصابة بفیرس کورونا المستجد من الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية والمرور ببوابات التعقيم.

بالاضافة إلى تحديد مسارات دخول وخروج الطلاب، مشيرا إلى أن ٤٠ طالب وطالبه يؤدون الإمتحانات بمرحلة الدبلوم و٦٠ طالب وطالبة بمرحلتى الماجستير والدكتوراة.
جامعة الفيوم: انتظام سیر امتحانات الدراسات العلیا بکلیة السیاحة والفنادق
جامعة الفيوم: انتظام سیر امتحانات الدراسات العلیا بکلیة السیاحة والفنادق
جامعة الفيوم: انتظام سیر امتحانات الدراسات العلیا بکلیة السیاحة والفنادق
جامعة الفيوم: انتظام سیر امتحانات الدراسات العلیا بکلیة السیاحة والفنادق
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