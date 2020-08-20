روسيا تخطط لتصدير لقاح كورونا في نهاية العام الجاري

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن الصندوق يعول على بدء تصدير اللقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" في نوفمبر أو ديسمبر من العام الجاري.





وقال دميترييف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - : "نحن نرى وفقًا للقدرات الإنتاجية، حيث أن استثماراتنا ليست في روسيا فقط وإنما في عدد من الدول الأخرى، أنه يمكننا البدء في توريد اللقاح للأسواق الخارجية في نوفمبر - ديسمبر من هذا العام"، مضيفًا : "ننطلق من فرضية أن التطعيم الشامل سيبدأ في روسيا في شهر أكتوبر القادم".





وتابع رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي : "لا نرى أي مانع لموافقة الدول على شراء اللقاح الروسي ضد (كوفيد-19)، بدون موافقة منظمة الصحة العالمية".