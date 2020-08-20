AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تخطط لتصدير لقاح كورونا في نهاية العام الجاري

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:53 م
صدى البلد
Advertisements
حماده خطاب
أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن الصندوق يعول على بدء تصدير اللقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" في نوفمبر أو ديسمبر من العام الجاري.

وقال دميترييف - في تصريح صحفي اليوم الخميس - : "نحن نرى وفقًا للقدرات الإنتاجية، حيث أن استثماراتنا ليست في روسيا فقط وإنما في عدد من الدول الأخرى، أنه يمكننا البدء في توريد اللقاح للأسواق الخارجية في نوفمبر - ديسمبر من هذا العام"، مضيفًا : "ننطلق من فرضية أن التطعيم الشامل سيبدأ في روسيا في شهر أكتوبر القادم".

وتابع رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي : "لا نرى أي مانع لموافقة الدول على شراء اللقاح الروسي ضد (كوفيد-19)، بدون موافقة منظمة الصحة العالمية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسائل الإعلام الروسية تزف بشرى سارة.. أول لقاح لـ كورونا يحصل على موافقة دولية قريبًا

‏بريطانيا: إحباط محاولة لسرقة معلومات عن تطوير لقاح كورونا من روسيا

بلومبيرج: مليارديرات وسياسيون روس حصلوا على لقاح كورونا منذ إبريل 2020

موسكو: شركات أدوية أمريكية تواصلت معنا بشأن لقاح كورونا الروسي

مسؤول روسي يتوقع تسجيل أول لقاح ضد فيروس "كورونا" خلال 10 أيام

مسئول روسي: المرحلة الثالثة لاختبار لقاح كورونا تبدأ غدا

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الذهب| اعرف السبب

الخط الأحمر.. ماذا فعلت مصر في أردوغان خلال 60 يوما في ليبيا

أول مباراة يشارك فيها رمضان صبحي بقميص بيراميدز محليا وأفريقيا.. محمد فضل الله يجيب

أضرار النعناع خطيرة .. توقف عن الإفراط فيه

لمدة 11 يوما.. وزارة التموين تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فارق نقاط الخبز

بالشعر الأبيض.. سلاف فواخرجي تثير الجدل بـ لوك جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد على الإبادة الجماعية.. متحف رواندا يخلد ضحايا الحرب الأهلية.. صور

بالشعر الأبيض.. سلاف فواخرجي تثير الجدل بـ لوك جديد

للرجال والسيدات.. اكتشاف خليط طبيعي لزيادة القدرة الجنسية