البيت الأبيض يرفض التعليق على اعتقال مستشار ترامب السابق

امتنع البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن التعليق على اعتقال ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأحاله إلى وزارة العدل، بحسب ما ذكرت قناة العربية.





وكانت السلطات الأمريكية اعتقلت بانون على خلفية اتهامه بالاحتيال والحصول على أموال المتبرعين في حملة :نحن نبني الجدار" في إشارة إلى الجدار الحدودي مع المكسيسك.





وأشارت قناة سي إن بي سي الأمريكية إلى أن محققين في المنطقة الجنوبية الأمريكية لنيويورك وجهوا اليوم اتهامات إلى بانون وثلاثة من شركائه. وقالوا إن مجموعة من القادة المحافظين خدعت المانحين وأدى ذلك إلى جمع أكثر من 25 مليون دولار لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".





و ساعدت دائرة التفتيش البريدي في الولايات المتحدة في التحقيق. والآخرون الذين ورد ذكرهم في لائحة الاتهام هم تيموثي شيا، وبريان كولفاج، أحد قدامى المحاربين في حرب العراق، وأندرو بادولاتو.





وكانت الحملة تهدف إلى جمع الأموال لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على الوفاء بوعد حملته الانتخابية ببناء جدار حدودي على طول الحدود. وبدلًا من ذلك ، يزعم المدعون أن بانون وفريقه استفادوا من هذا الترتيب.

يزعم المدعون أن المتهمين "تلقوا بشكل جماعي مئات الآلاف من الدولارات من أموال المانحين لحملة" نحن نبني الجدار ".





وقالت المدعية الأمريكية بالإنابة أودري شتراوس ، في بيان صحفي: "احتال المتهمون على مئات الآلاف من المتبرعين ، مستفيدين من اهتمامهم بتمويل جدار حدودي لجمع ملايين الدولارات ، بحجة كاذبة أن كل هذه الأموال ستُنفق على البناء".