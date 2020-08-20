AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين: صور الخبز المتداولة على فيسبوك لا تخص منظومة الدعم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:55 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية علاقة المخابز التابعة بصور الخبز المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بحجم رغيف الخبز (صغير جدا) بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، موضحة أن هذه الصور المتداولة تخص المخابز السياحية التي تنتج رغيف خبز حسب الطلب لبعض المطاعم وبأسعار مختلفة.

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لــ صدى البلد إن المخابز التابعة لمنظومة الخبز ملتزمة بالوزن الجديد الرغيف الخبز  موضحا أن المواطن لن يلحظ الاختلاف في حجم الرغيف لسببين أولهما أنه تم خفض وزن الرغيف بنحو 10 جرامات لـ ٣ أنواع من الخبز المدعم و20 جراما لنوع آخر من الخبز المدعم والسبب الثاني أن بعض المخابز كانت تخفض وزن رغيف الخبز بالمخالفة و لدينا محاضر كثيرة بذلك قبل تطبيق المنظومة الجديدة.

وتواصل مديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعه لها بالأحياء والمراكز والمدن متابعته تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز لليوم الثالث على التوالي .

واكد مديرو المديريات أن المديرية والإدارات التابعة لها تقوم بالمرور الميداني  على المخابز لمتابعه سير العمل بها وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية  بخمسه قروش والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

 وأشار  مديرو المديريات الي ان هدف الحملات أيضا هو  تذليل اى عقبات تواجه منظومة الإنتاج.

يذكر أن المخابز البلدية والتى يصل عددها الي ٣٠ الف مخبز  تنتج يوميًا  يقرب من ٢٥٠-٢٧٠ مليون رغيف فى اليوم، مع المحافظة على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمى كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع إستمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يوميًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. التموين تكشف أسباب تقليص حجم رغيف الخبز 20 جراما

التموين تكشف.. حصة المواطن من الخبز بعد تقليص وزنه 20 جراما

فيديوجراف.. أسباب تقليص وزن رغيف العيش المدعم

التموين تعلن 6 قرارات مهمّة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. الموافقة على مطالب إعادة احتساب التكلفة الإنتاجية وزيادتها من ٢١٣ جنيها إلى ٢٦٥ جنيها للجوال الواحد

لضمان جودة ووزن الخبز المدعم.. تموين الوادي الجديد تشن حملات على المخابز

هذه إجراءات التموين لبدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة اليوم ..صور

ترشيحاتنا

لمدة 11 يوما.. وزارة التموين تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فارق نقاط الخبز

7 أشهر خيانة.. حبس ربة منزل ضبطها زوجها في أحضان عشيقها قبل قفزه من الطابق السابع

الصحة العالمية: لا لقاح لكورونا معترف به حتى الآن.. فيديو

أخبار الرياضة| مفاجأة الخطيب لـ محمود متولي.. مرتضى منصور يحذر اللاعبين من خاتم سليمان.. شرط اتحاد جدة لانضمام أنيس البدري إلى الزمالك

محمد حسن يغيب عن مباراة الزمالك أمام الأهلي

بعد دعمها له.. أجمل 10 صور جمعت إيمي سمير غانم وحسن الرداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربة حظ.. عائلة تعثر على قطع ذهبية نادرة بقيمة خيالية.. شاهد

احذر بشدة.. عرضان فقط لـ تمييز الإصابة بكورونا عن الإنفلونزا

لقاح كورونا الروسي ممنوع لهذه الفئات.. تعرف عليها