التموين: صور الخبز المتداولة على فيسبوك لا تخص منظومة الدعم

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية علاقة المخابز التابعة بصور الخبز المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بحجم رغيف الخبز (صغير جدا) بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، موضحة أن هذه الصور المتداولة تخص المخابز السياحية التي تنتج رغيف خبز حسب الطلب لبعض المطاعم وبأسعار مختلفة.





وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لــ صدى البلد إن المخابز التابعة لمنظومة الخبز ملتزمة بالوزن الجديد الرغيف الخبز موضحا أن المواطن لن يلحظ الاختلاف في حجم الرغيف لسببين أولهما أنه تم خفض وزن الرغيف بنحو 10 جرامات لـ ٣ أنواع من الخبز المدعم و20 جراما لنوع آخر من الخبز المدعم والسبب الثاني أن بعض المخابز كانت تخفض وزن رغيف الخبز بالمخالفة و لدينا محاضر كثيرة بذلك قبل تطبيق المنظومة الجديدة.