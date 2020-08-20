التموين: صور الخبز المتداولة على فيسبوك لا تخص منظومة الدعم

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية علاقة المخابز التابعة بصور الخبز المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بحجم رغيف الخبز (صغير جدا) بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، موضحة أن هذه الصور المتداولة تخص المخابز السياحية التي تنتج رغيف خبز حسب الطلب لبعض المطاعم وبأسعار مختلفة.
وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لــ صدى البلد إن المخابز التابعة لمنظومة الخبز ملتزمة بالوزن الجديد الرغيف الخبز موضحا أن المواطن لن يلحظ الاختلاف في حجم الرغيف لسببين أولهما أنه تم خفض وزن الرغيف بنحو 10 جرامات لـ ٣ أنواع من الخبز المدعم و20 جراما لنوع آخر من الخبز المدعم والسبب الثاني أن بعض المخابز كانت تخفض وزن رغيف الخبز بالمخالفة و لدينا محاضر كثيرة بذلك قبل تطبيق المنظومة الجديدة.
وتواصل مديريات التموين بالمحافظات والادارات التابعه لها بالأحياء والمراكز والمدن متابعته تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز لليوم الثالث على التوالي .
واكد مديرو المديريات أن المديرية والإدارات التابعة لها تقوم بالمرور الميداني على المخابز لمتابعه سير العمل بها وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية بخمسه قروش والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.
وأشار مديرو المديريات الي ان هدف الحملات أيضا هو تذليل اى عقبات تواجه منظومة الإنتاج.
يذكر أن المخابز البلدية والتى يصل عددها الي ٣٠ الف مخبز تنتج يوميًا يقرب من ٢٥٠-٢٧٠ مليون رغيف فى اليوم، مع المحافظة على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمى كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع إستمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يوميًا.