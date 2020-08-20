لمدة 11 يوما.. وزارة التموين تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن فارق نقاط الخبز

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين مد صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتي نهاية الشهر بدلًا من إنتهائها اليوم العشرين من كل شهر، والذي كان مقرر إنتهائه اليوم.





وقال المصيلحي في تصريحات له، أن قرار المد يأتي من واقع إلتزام الوزارة منذ بدء ازمة كورونا لتسهيل حصول المواطنين على كل احتياجاتهم من بطاقة الدعم طوال الشهر بما فيها سلع فارق نقاط الخبز دون تكدس امام محال البقالة التموينية.





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من جانبها أكدت شركتي الجملة العامة والمصرية انها تصرف كل احتياجات بقالي التموين ومشروع جمعيتي من السلع والتى يصل عددها الي ٢٠ سلعة اساسية ومنها (أرز او زيت او سكر او مكرونة او مساحيق) وغيرها من السلع الأخرى مؤكدة أن مخازنها مفتوحة لبقالي التموين وفروع جمعيتي لحصولهم على كل احتياجاتهم لصرفها لمستفيدي الدعم على بطاقة التموين الذين يصل عددهم الي ٦٤ مليون مواطن.