التموين: مد صرف سلع فارق الخبز إلى نهاية الشهر

قرر الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتي نهاية الشهر بدلًا من العشرين من كل شهر.





وقال المصيلحي أن قرار المد يأتي من واقع إلتزام الوزارة منذ بدء ازمة كورونا لتسهيل حصول المواطنين على كل احتياجاتهم من بطاقة الدعم طوال الشهر بما فيها سلع فارق نقاط الخبز دون تكدس امام محال البقالة التموينية.



