قبل لقاء القمة.. حسين الشحات بـ لوك جديد داخل سيارته

نشر حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور له من داخل سياراته.





وظهر حسين الشحات بلوك جديد من داخل السيارة قبل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت من بينها: "قمررر" و"العالمي" و"وحشتنا يا ننجا" و "هترجع امتا يا كابتن".





ويواجه الأهلي منافسه الزمالك السبت القادم، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الــ 21 من بطولة الدوري الممتاز.







