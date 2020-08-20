مناظرات واستشارات .. طارق سعد يكشف فوائد تطبيق "بالطو" للخدمات الطبية .. فيديو

قال المهندس طارق سعد مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية لنظم المعلومات، إن تطبيق "بالطو" يعكس الرغبة الحقيقية لهيئة الرعاية الصحية فى التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتحسين الخدمة و تسهيل تقديمها للمواطنين.
وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن تطبيق "البالطو" يحتوي على مجموعة من الخدمات الأساسية مثل تقديم الاستشارات الطبية سواء مكتوبة أو مرئية إذا استدعى الأمر، مشيرا إلي أن التطبيق يحتوي علي قدر عال من الخصوصية للمعلومات.
ونوه مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية لنظم المعلومات، الى أن التطبيق هو خطوة من خطوات التحول الرقمي التي بدأتها الهيئة بدءا من تسجيل المنتفعين إلكترونيا مرورا بتوزيعهم على الوحدات خلال الخرائط الإلكترونية و حجز العيادات من خلال الاتصالات التليفونية.
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، عن تدشين أولى خدمات التطبيب عن بعد من خلال توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين الهيئة ومجموعة مستشفيات كليوباترا وشركة البالطو لتقديم عدد من الخدمات الطبية أونلاين، وذلك عبر تطبيق البالطو الذى يعمل على الهواتف الذكية لإجراء الاستشارات الطبية عن بُعد ومجانًا للمرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد كمرحلة أولى بدءا من اليوم وبمحافظة الأقصر منتصف الشهر المقبل.
وكشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تطبيق البالطو يتيح إجراء مناظرات إلكترونية عبر المنصات الرقمية بين المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل ببورسعيد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية المختلفة، مثل "الأطفال، النساء والتوليد، النفسية، التغذية، الجلدية والتناسلية"، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتسق مع معايير الجودة التي تضمن توفير خدمة طبية متميزة.