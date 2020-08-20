مناظرات واستشارات .. طارق سعد يكشف فوائد تطبيق "بالطو" للخدمات الطبية .. فيديو





وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن تطبيق "البالطو" يحتوي على مجموعة من الخدمات الأساسية مثل تقديم الاستشارات الطبية سواء مكتوبة أو مرئية إذا استدعى الأمر، مشيرا إلي أن التطبيق يحتوي علي قدر عال من الخصوصية للمعلومات.









ونوه مستشار الهيئة العامة للرعاية الصحية لنظم المعلومات، الى أن التطبيق هو خطوة من خطوات التحول الرقمي التي بدأتها الهيئة بدءا من تسجيل المنتفعين إلكترونيا مرورا بتوزيعهم على الوحدات خلال الخرائط الإلكترونية و حجز العيادات من خلال الاتصالات التليفونية.







