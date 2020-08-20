مفتش الصحة كشف الجريمة.. شاب يتخلص من شقيقته بمساعدة ابن عمه بقنا

ترددت شائعات عن وجود علاقة بين فتاة وبين أحد الشباب بقريتها فى نجع حمادى، و كثرة خروجها من المنزل دون إذن، ما دفع شقيقها للتفكير فى التخلص منها و إنهاء الشائعات التى تدور حولها للأبد.





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بعدما اكتملت الفكرة الشيطانية داخل عقل الشقيق، قرر الاستعانة بنجل عمه لتنفيذ الجريمة، و فى غفلة من أفراد الأسرة، انهال الشقيق عليها بالضرب المبرح حتى فقدت وعيها و أنهى مهمته بخنقها حتى فارقت الحياة.





الجريمة اكتشف خيوطها مفتش الصحة بالوحدة الصحية، فى القرية، بعدما لاحظ آثار خنق وكدمات بجسدها، فطالب بتوقيع الكشف الطبى لكشف حقيقة الواقعة، التى كادت تسجل على أنها وفاة طبيعية.





بعد محاولات و تحقيقات، أقر الشقيق و ابن عمه، بارتكابهما الواقعة، لسماعهما شائعات تدور عن وجود علاقة بين شقيقته مع أحد شباب القرية .





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كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير امن قنا، تلقى إخطارا من العميد محمد ياسر، مدير المباحث بمصرع فرحه.ح.س ١٨ سنه أثناء استئصال ورم فى الرحم إلا أن مفتش الصحه أكد وجود كدمات و آثار خنق فى الرقبة.





وكشفت تحريات فريق البحث بإشراف اللواء عاطف أبو الوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا و العقيد سامح نجيده وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادى، أن شقيقها خميس.ح.س ٢٤ عاما، و ابن عمها إسماعيل، وراء واقعة الاعتداء عليها بالضرب و الخنق حتى لقيت مصرعها لوجود شائعات عن ارتباطها بقصه حب مع أحد شباب القرية.