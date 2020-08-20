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شعبة الذهب: الفترة الحالية الأنسب للشراء والاستثمار.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:33 م
شعبة الذهب
شعبة الذهب
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عبد الخالق صلاح
قال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ان الانخفاض الذى حدث فى سعر الذهب خلال اليومين الماضيين نتيجة ارتفاع سعر الدولار والحرب الكلامية حول الانتخابات الأمريكية.


وأوضح في مداخلة هاتفية مع برنامج مساء dmc مع الإعلامى رامي رضوان على قناة dmc ان الذهب يتحرك ما بين ارتفاع وانخفاض خلال 10 دقائق طوال اليوم فى حيز ضيق فبعد ان قفز فوق 1000 جنيه للجرام وصل الآن حوالى 850 جنيها لجرام 21 .


وأضاف أن الانخفاض الحالى هو محاولات لجنى الارباح ممن اشتروا الذهب خلال الفترة الماضية ، وطالما لم يتم علاج اسباب ارتفاع الذهب سيعاود الارتفاع مرة ثانية. 


وتابع: ننصح المواطنين بشراء الذهب في الفترة الحالية .


وأضاف : الاتفاق بين المقبلين على الزواج أثناء شراء الذهب  لم يعد بالجرام ولكن بمبالغ مالية محددة بين الطرفين وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب مؤخرا وهذا يؤدى لتراجع أرباح التاجر والمصنع للذهب.


وتابع: ظروف ارتفاع اسعار الذهب لم تعد تسمح لأهالى العروس طلب كميات كبيرة من الذهب.


وقال إن تكلفة المصنعية للذهب ارتفعت  خلال الفترة الماضية بسبب فقد مراحل التصنيع مما زاد من مصنعية الذهب خاصة مع تراجع  الطلب.


وأكد أن محاولات التوصل للقاح لكورونا سيكون له تأثير في الأسواق على أسعار الذهب ولكن لم نرَ شيئا ملموسا حتى الأن بالنسبة للقاح.


ولفت الى أن من يريد الاستثمار فى الذهب عليه استغلال تلك الفترة باعتبارها فترة مناسبة للاستثمار.
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