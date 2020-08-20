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أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل واعتراض 3 صواريخ

الخميس 20/أغسطس/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أن منظومة القبة الحديدية اعترضت 3 صواريخ أطلقت من صواريخ غزة باتجاه مستوطنات غلاف القطاع.

وأشار إلى أن صافرات الانذار دوت في عدد من المستوطنات بعد إطلاق الصواريخ الثلاثة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه تم اعتراض صاروخين أطلقا من غزة تجاه كيبوتس كيسوفيم. كما دوت صافرات الانذار في المجلس الإقليمي اشكول.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية تعليمات للمستوطنين في الغلاف بالبقاء بالقرب من الملاجئ.

وكان صاروخان أطلقا من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية لكنهما سقطا في نطاق قطاع غزة ولم تفعل صافرات الانذار.

وتقول إسرائيل إن الحرائق اليوم ناجمة عن إطلاق البالونات الحارقة من غزة.
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