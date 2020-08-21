AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النيابة تباشر التحقيقات في مقاومة عصابة تجارة المخدرات للشرطة بأسيوط

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:03 ص
المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي النائب العام
Advertisements
محمد عبدالله
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقاومةِ تشكيلٍ عصابيٍّ خطيرٍ للاتجارِ بالمخدِّرات الشرطةَ، خلال ضبطهم بمحافظة أسيوط.

كانت تحريات «وحدة مباحث مركز شرطة القوصية» بـ«محافظة أسيوط» قد أسفرت عن تأسيس عناصر إجرامية خطيرة تشكيلًا عصابيًّا للاتجار بالمواد المخدرة، من بينهم محكوم عليهم بأحكام مشددة في قضايا (اتجار بالمخدرات) و(قتل)، وحيازتهم أسلحة نارية لتأمين نشاطهم الإجرامي، فأذنت «النيابة العامة» بضبطهم وتفتيش مساكنهم وملحقاتها.

ونفاذًا لذلك انتقلت قوة من الشرطة حيث مسكنُهم، وما إن اقتربوا منه حتى أمطرهم المتهمون بوابل من الأعيرة النارية التي أصابت مجندًا بالشرطة وإحدى المدرعات، ثم لاذوا بالفرار داخل الزراعات تحت غطاء من الأعيرة النارية التي بادلتهم الشرطة إطلاقها للسيطرة عليهم، حتى تمكنت من ضبط أحدهم محرزًا بندقية آلية وثلاث خزائن لها وكمية من ذخائرها، بينما توفي اثنان خلال تبادل الأعيرة النارية، وكانت بحوزة كلٍّ منهما بندقية مماثلة معمَّرة ومُعدَّة للإطلاق وكمية من الذخائر والخزائن، وفرَّ آخرون هربًا، وعثرت القوات على سيارة أحد المتهمين بها مسدس معمر وكمية من ذخائره وطلقات (خرطوش) وقنبلة يدوية، وقد تبين بالفحص أن السيارة تحمل لوحات مغايرة للمصروفة لها، وأنها مُبلَّغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة ثاني أسيوط.

وناظرت «النيابة العامة» جثمانَي المتهمين المتوفيين، وعاينت مدرعة الشرطة وما بها من تلف، واستمعت إلى شهادة مجند الشرطة المصاب الذي أكد إصابتَه بعيارٍ ناريٍّ خلال ملاحقته وسائر القوة المتهمين ومبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية؛ وجارٍ استكمال التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحيازتهم هيروين وأسلحة نارية.. القبض على 8 عناصر إجرامية في مداهمة بؤرة شديدة الخطورة بالبراجيل.. صور

الداخلية تداهم بؤرة شديدة الخطورة.. وتضبط 8 عناصر إجرامية .. فيديو

ضيط عصابة البطل وشاكوش للاتجار فى المواد المخدرة بالقليوبية

ترشيحاتنا

أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد صلاح.. 5 معلومات عن حكم نهائي دوري الأبطال

التموين: صور الخبز المتداولة على فيسبوك لا تخص منظومة الدعم

اخلاء سبيل صاحبة فيديو الرقص معلقة من شعرها

استشاري أسري توضح أسباب اختفاء الحياء بين الشباب والفتيات.. فيديو

عودة الوافدين للكويت بشروط .. التفاصيل

مش هتصدق .. رائحة الفم الكريهة تشير لمرض خطير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث

أزمة كورونا سيطرت على تفكيره.. أسترالي يكتشف فوزه بـ مليون دولار بالصدفة

بعد التحذير منها على الفيس بوك.. شيرين زكي تكشف حقيقة الطماطم المسرطنة