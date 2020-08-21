البرازيل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ3.5 مليون حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أن الإصابات الناجمة عن فيروس كورونا تجاوزت عتبة الـ3.5 ملايين ووفياته تخطت الـ 112 ألفا.





وسجلت البلاد وفق الأرقام المقدمة أمس الخميس، 45323 حالة إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 1204 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.





وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 3501975 حالة، والوفيات 112304 حالات منذ بدء تفشي المرض في البرازيل.





وتشير البيانات المنشورة الخميس إلى أن حصيلة الوفيات بالوباء في دول أمريكا اللاتينية اقتربت من 250 ألفا.





وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.





والأسبوع الماضي، وجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو انتقادات حادة لشبكة تلفزيون شهيرة في بلاده، في مواجهة جديدة بعد تحميلها إياه مسئولية كبيرة عن وفاة أكثر من 100 ألف شخص بكوفيد-19، متهما إياها بـ"الجبن".





واتهم بولسونارو محطة "تي في جلوبو" بالتعاطي مع خبر بلوغ حصيلة الوفيات 100 ألف وكأنه "نهائي كأس العالم"، وجاء في تغريدة له أن المحطة "جبانة ولا تحترم الموتى"



