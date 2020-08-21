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توك شو

استشاري: اللقاح الروسي سينتشر تجاريا مع شهر أكتوبر القادم .. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال محمود الأفندي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الروسية للعلوم، إن إعراض الفيروسات في موسم الخريف والشتاء تتشابه تماما مع إعراض فيروس كورونا، ولهذا نحن بحاجة ضرورية إلى وجود اللقاح قبل الدخول في شهر الخريف والشتاء.

وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية بقناة "سكاي نيوز"، أن التجربة الثالثة الخاصة باللقاح الروسي ستكون ميدانية، ولكن في نفس الوقت تم إنتاج اللقاح بالفعل، متابعا: خلال يومين قامت روسيا بإنتاج 25 ألف لقاح.

وتابع: لقاح جامعة أكسفورد يعطي مناعة لمدة 7 أو8 أشهر فقط ضد فيروس كورونا، أما اللقاح الروسي فهو يحتوي على لقاحين على مرحلتين مختلفتين.

وواصل قائلا: ال40 ألف لقاح سيحصل عليه المتطوعين وخاصة الطاقم الطبي، معقبا: اللقاح الروسي عبارة عن لقاحين والفرق بينهم 21 يوم، مشددا على أن اللقاح يحتاج إلى مايقارب من 45 يوم من أجل التأكد من مدى فاعليته على المتطوعين.

وأشار إلى أن روسيا لم تبدأ من الصفر فيما يخص اللقاح، ولكنها اعتمدت على اللقاحات التي أنتجتها من قبل لعلاج الإيبولا والسارس.

وفيما يخص اللقاح والمتطوعين، أوضح أن نسبة 15% فقط من المتطوعين ظهر عليهم الإعراض، معقبا: بعد اللقاح الثاني وضح أن الجسم بيحصل على أجسام مضادة ضد كورونا لمدة عامين، وشدد على أن مع شهر أكتوبر القادم سيكون اللقاح متواجد تجاريا.
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