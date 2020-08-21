AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من إسرائيل على رسالة أمريكا لمجلس الأمن بشأن إيران

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن، والتي دعت فيها لإعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران، داعيًا القوى العالمية إلى دعم واشنطن.

وقال نتنياهو في بيان "أُشيد بالولايات المتحدة لقرارها تفعيل إعادة فرض العقوبات على إيران. هذا هو القرار الصحيح".

واتهمت الولايات المتحدة إيران، في الرسالة، بعدم الالتزام بالاتفاق المبرم في عام 2015 لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي يستهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية، قائلة إن قيوده على الأنشطة الذرية الإيرانية غير كافية.

ولطالما قال نتنياهو إن الاتفاق بين القوى الكبرى الست وإيران معيب، حيث قال في بيانه الأخير "على الدول التي تتسم بالمسؤولية دعم الولايات المتحدة في سعيها للتوصل إلى حل حقيقي، حل يمنع إيران من صنع أسلحة نووية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

3 دول أوروبية ترفض دعم أمريكا في إعادة فرض عقوبات دولية على إيران

اتفاق غامض.. إيران تسعى لصفقة مع الصين لـ 25 سنة.. واتهامات للرئيس بالخيانة

أمريكا: تقديم مشروع حظر الأسلحة على إيران لمجلس الأمن الأسبوع الجاري

صفعة قوية لترامب.. مجلس الأمن يرفض مشروع أمريكي بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.. روسيا والصين تعرقلان الخطوة وترقب لقمة بوتين وماكرون وميركل حول مستقبل الاتفاق النووي

الرئيس الأمريكي: سنرد على رفض مجلس الأمن تمديد حظر السلاح على إيران

جون بولتون: ترامب ليس له الحق في فرض عقوبات جديدة على إيران

ترشيحاتنا

مصرع عروس وإصابة العريس وآخرين بانقلاب سيارة في ترعة بسوهاج

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية بالتحقيق مع مسئولين وعزل محافظين وقيادات بالجيش بتهم الفساد

بشرى سارة للعاملين في السياحة أول الشهر المقبل

أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد صلاح.. 5 معلومات عن حكم نهائي دوري الأبطال

مرتضى منصور يستقبل عزت الزاهي بائع التين ويقرر تعيينه في النادي

احذر بشدة.. عرضان فقط لـ تمييز الإصابة بكورونا عن الإنفلونزا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة مريض صيني تحير الأطباء.. كبده مليء بالديدان بسبب هذا التصرف

بـ 420 جنيها فقط ..هاتف مصمم فقط لقياس ضغط الدم

طفل 3 أعوام يطلق النار على شقيقه.. والأم تحاول التستر على الحادث