أول تعليق من إسرائيل على رسالة أمريكا لمجلس الأمن بشأن إيران

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن، والتي دعت فيها لإعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران، داعيًا القوى العالمية إلى دعم واشنطن.





وقال نتنياهو في بيان "أُشيد بالولايات المتحدة لقرارها تفعيل إعادة فرض العقوبات على إيران. هذا هو القرار الصحيح".





واتهمت الولايات المتحدة إيران، في الرسالة، بعدم الالتزام بالاتفاق المبرم في عام 2015 لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.





وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي يستهدف منع طهران من تطوير أسلحة نووية، قائلة إن قيوده على الأنشطة الذرية الإيرانية غير كافية.



