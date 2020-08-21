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أخبار العالم

داعش يتبنى عملية قتل جنرال روسي شرق سوريا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:57 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تبنى تنظيم داعش الإرهابي، مساء الخميس، هجومًا بعبوة ناسفة استهدف قبل يومين دورية للجيش الروسي قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا، وأسفر عن مقتل جنرال وإصابة عسكريين آخريَن بجروح.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عناصر  داعش استهدفوا في نفس المنطقة قياديًا في ميليشيا "الدفاع الوطني" الموالية لموسكو كان مع مرافقيه "عندما انفجرت عبوة ناسفة على آلية كانوا يستقلونها" مما أسفر عن "مقتله مع عدد من عناصر حمايته".

كانت موسكو أعلنت مقتل أحد جنرالاتها في انفجار "عبوة ناسفة محلية الصنع" يوم الثلاثاء لدى عبور قافلة روسية قرب دير الزور.

وأشارت إلى أن الهجوم أسفر أيضًا عن إصابة عسكريين روسيين بجروح.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن العبوة انفجرت فيما كانت القافلة الروسية عائدة بعد "عملية إنسانية" قرب مدينة دير الزور، مما أسفر عن إصابة 3 عسكريين بجروح، أحدهم "مستشار عسكري كبير برتبة جنرال" ما لبث أن توفي متأثرًا بإصابته.
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