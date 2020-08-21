AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إصابة 4 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ فلسطينية على مستوطنات قرب غزة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن 4 مستوطنين إسرائيليين أصيبوا بجروح جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقالت القناة العبرية 13، إن 4 مستوطنين أصيبوا في مستوطنة سديروت، بعد سقوط صواريخ أو شظايا صواريخ الاعتراض الخاصة بالقبة الحديدية، مشيرة إلى أن طواقم نجمة داوود الحمراء قدمت لهم الإسعافات الأولية.

وأضافت القناة أن أحد المنازل أصيب بضرر كبير، فيما دوت صافرات الإنذار في معظم مستوطنات الغلاف.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الخميس وصباح اليوم، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق البالونات المفخخة من القطاع، وإطلاق صاروخين.

وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الإسرائيلية، قصفت موقعا لحركة حماس غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت أرضًا زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع..

وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل توترات أمنية ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة وسط مساع مصرية للحفاظ على التهدئة بين الجانبين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحرب على الأبواب.. رسالة جديدة من حماس لـ إسرائيل بسبب المنحة القطرية

سماع دوي انفجارات في سماء مستوطنة سديروت الإسرائيلية

ردًا على صواريخ غزة.. طيران الاحتلال يقصف خان يونس

إسرائيل تعاقب غزة وتعلن تغليظ الحصار على القطاع

الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة

طائرات إسرائيلية تعاود قصف أهداف في قطاع غزة

ترشيحاتنا

عقب تصريحات مرتضى منصور .. صدى البلد يكشف إمكانية إيقاف مباراة القمة بسبب خاتم سليمان

تفاصيل عودة شاب إلى أسرته بعد 20 عامًا من اختطافه

بايدن يتوعد روسيا في أول خطاب له بعد ترشحه رسميًا للانتخابات الأمريكية

بعد التحذير منها على الفيس بوك.. شيرين زكي تكشف حقيقة الطماطم المسرطنة

شوبير يمازح إكرامي: "أنا مدخلش فيا ولا جول من الزمالك".. فيديو

شاهد أحدث ظهور لأمير كرارة مع هنا الزاهد وأحمد فهمي

AdvertisementS

صادق: فايلر يوافق على بدء المفاوضات مع هذا الثلاثي .. وفتحي يرحب بالعودة للأهلي

مرتضى منصور يستقبل عزت الزاهي بائع التين ويقرر تعيينه في النادي

إكرامي الشحات يوضح حقيقة تدخله لفسخ تعاقد شريف ورمضان صبحي مع الأهلي|شاهد

إكرامي: بكيت عند سماع خبر رحيل شريف ورمضان من الأهلي.. فيديو

بعد التحذير منها على الفيس بوك.. شيرين زكي تكشف حقيقة الطماطم المسرطنة

الأهلي يتجه للتعاقد مع أسامة جلال بعد إصابة متولي .. والتراجع في صفقة طاهر محمد

عمر ربيع ياسين: تأخر المستحقات سبب الاشتباك بين فرجاني ساسي وحازم إمام

ثمنه تجاوز 2 مليون دولار.. هل تعرف اسم أغلى دواء في التاريخ؟

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

خطوة للخلف .. أحمد حسن يكشف عن رأيه في انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

يحاولون تضليل الرأى العام بوفاة العريان .. وراد السوشيال ميديا يهاجمون جماعة الإخوان الإرهابية

عودة الدوق الضال.. السر وراء رجوع ميجان وهاري إلى المملكة المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمبلغ 41 ألف جنيه.. تراجع جديد في أسعار ألفا روميو Viloce 2020

بمبلغ 39 ألف جنيه.. تراجع في أسعار سيارة ألفا روميو Gulia Super 2020

أحدث أسعار سيارة فولفو XC40 في السوق المصري خلال أغسطس الجاري