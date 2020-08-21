إصابة 4 إسرائيليين إثر سقوط صواريخ فلسطينية على مستوطنات قرب غزة

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن 4 مستوطنين إسرائيليين أصيبوا بجروح جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.





وقالت القناة العبرية 13، إن 4 مستوطنين أصيبوا في مستوطنة سديروت، بعد سقوط صواريخ أو شظايا صواريخ الاعتراض الخاصة بالقبة الحديدية، مشيرة إلى أن طواقم نجمة داوود الحمراء قدمت لهم الإسعافات الأولية.





وأضافت القناة أن أحد المنازل أصيب بضرر كبير، فيما دوت صافرات الإنذار في معظم مستوطنات الغلاف.





وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء الخميس وصباح اليوم، مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة، ردًا على إطلاق البالونات المفخخة من القطاع، وإطلاق صاروخين.





وقالت مصادر محلية، إن الطائرات الإسرائيلية، قصفت موقعا لحركة حماس غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت أرضًا زراعية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع..





وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل توترات أمنية ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة وسط مساع مصرية للحفاظ على التهدئة بين الجانبين.



