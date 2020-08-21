الدوري المصري.. بيراميدز يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات على حساب سموحة





ويسعى بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصارات بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم في المركز الثاني، والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.





في المقابل يطمح سموحة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز لمواصلة زحفه نحو المربع الذهبي.





وكان بيراميدز تعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 2 - 2، في الجولة الماضية، بينما تعادل سموحة مع إنبي سلبيا.





ويحتل بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس بـ 27 نقطة.

يحل فريق بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره سموحة، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الممتاز.