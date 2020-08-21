AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

صلاة الجمعة.. مشوار التعليق والعودة بضوابط خلال أزمة كورونا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:25 ص
فتح المساجد
فتح المساجد
Advertisements
محمد شحتة
قررت وزارة الأوقاف، عودة صلاة الجمع بالمساجد الكبيرة والجامعة فقط ، وليس الزوايا ، وذلك في 28 أغسطس الجاري، علما بأن المساجد ستفتح قبل الصلاة بعشر دقائق ، على أن يتم غلقها فور إنتهاء الصلاة.

وأوضح الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف ، أن خطبة الجمعة ستكون عشر دقائق فقط ، على أن تلتزم جميع المساجد بعدم فتح دورات المياه ودور المناسبات بشكل نهائي ، مشيرا إلى أن المتطلب أن يكون خطيب من وزارة الأوقاف ، ويتواجد عمال بالمساجد لمتابعة عمليات التطهير بشكل دائم .

ونرصد في هذا التقرير، قصة تعليق صلاة الجمع بالوزارة وأدائها بعدد محدود فقط بما فيها الأعياد، خلال الفترة الماضية.

في 21 مارس، الماضي، قررت وزارة الأوقاف، بسبب أزمة كورونا، تعليق الجمع والجماعات وصلاة التراويح بالمساجد مع غلق المساجد غلقًا تامًا طوال الشهر الكريم ، مع العمل على تكثيف البرامج الدعوية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية

ومؤخرا قررت وزارة الأوقاف، عودة صلاة الجمع بالمساجد الكبيرة والجامعة فقط ، وليس الزوايا ، وذلك في 28 أغسطس الجاري، علما بأن المساجد ستفتح قبل الصلاة بعشر دقائق ، على أن يتم غلقها فور إنتهاء الصلاة. 

وكلّف الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور/ محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة الموافق 21 أغسطس بمسجد النور بالقاهرة عن “الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة”

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أدى خطبة الجمعة بتاريخ  14/ 8/ 2020م بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة)

كما نقلت وزارة الأوقاف، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة  بتاريخ 31 يوليو ، بحضور عدد محدود من المصلين، وألقى الخطبة الدكتور نوح العيسوي.

كما كلف وزير الأوقاف الشيخ حازم جلال أحد أئمة الوزارة المتميزين الحاصلين على البرنامج التدريبي بالأكاديمية الوطنية للتدريب بأداء خطبة الجمعة الموافق 24 / 7 / 2020 م، بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فقط.


وألقى الدكتور أسامة فخري الجندي، خطبة الجمعة الموافق 17 / 7 / 2020 م  ، بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) فقط.

وكانت وزارة الأوقاف، قرر ت في 27 يونيو، إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس ما عدا الجمعة للجمهور، بعد تعليق دام أكثر من 3 أشهر ، بضوابط من أهمها: من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وفي 26 يونيو، أدى خطبة الجمعة ، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من مسجد محمد علي بالقلعة بمحافظة القاهرة.

وفي 19 يونيو، أقيمت صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، عن أدب المحن والأدب مع الله، وألقى الخطبة الشيخ أحمد دسوقي مجدي، من علماء وزارة الأوقاف.

وفي 12 يونيو، أقيمت شعائر صلاة الجمعة
من مسجد سيدنا الإمام الحسين ( رضي الله عنه وأرضاه )
تحت عنوان : ” أسباب رفع البلاء ” وألقى الخطبة الشيخ مصطفى عبد السلام أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين.

كما تم التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور  أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإقامة صلاة الجمعة الموافق 5 يونيو ، 13 من شوال، من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا .

وفي 29 مايو ، تم إقامة صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا.

وفي 25 مايو، تم نقل شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد السيدة نفيسة بضوابط التباعد الإجتماعي، وألقى الخطبة لشيخ يسري عزام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يصل إدارة غرفة عمليات الديوان العام لمتابعة إجراءات فتح المساجد فجر غدٍ

مساجد مصر تفتح أبوابها أمام المصلين لأداء الصلوات بضوابط..فيديو

صلاة الجمعة من الجامع الأزهر غدا.. وشومان يلقي الخطبة عن منهج الاسلام في التعامل مع الأزمات

منهج الإسلام في التعامل مع الأزمات.. موضوع خطبة الجمعة غدا في الجامع الأزهر.. عباس شومان "الخطيب".. وعلي شميس قارئا للقرآن

الأوقاف: فضائل العشر من ذي الحجة.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتاح العليم.. فيديو

ترشيحاتنا

الرجل الصلب.. قصة رئيس مالي المُحتجز لدى متمردين

أول رد فعل من برشلونة بعد أنباء رحيل ميسي

لويس سواريز على رادار أتلتيكو مدريد

ليفربول يحتفل بفوز صلاح وماني في تنس الطاولة

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

AdvertisementS

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية أنيقة لـ هالة صدقي.. شاهد