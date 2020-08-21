صلاة الجمعة.. مشوار التعليق والعودة بضوابط خلال أزمة كورونا

قررت وزارة الأوقاف، عودة صلاة الجمع بالمساجد الكبيرة والجامعة فقط ، وليس الزوايا ، وذلك في 28 أغسطس الجاري، علما بأن المساجد ستفتح قبل الصلاة بعشر دقائق ، على أن يتم غلقها فور إنتهاء الصلاة.





وأوضح الدكتور عبدالله حسن، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف ، أن خطبة الجمعة ستكون عشر دقائق فقط ، على أن تلتزم جميع المساجد بعدم فتح دورات المياه ودور المناسبات بشكل نهائي ، مشيرا إلى أن المتطلب أن يكون خطيب من وزارة الأوقاف ، ويتواجد عمال بالمساجد لمتابعة عمليات التطهير بشكل دائم .





ونرصد في هذا التقرير، قصة تعليق صلاة الجمع بالوزارة وأدائها بعدد محدود فقط بما فيها الأعياد، خلال الفترة الماضية.





في 21 مارس، الماضي، قررت وزارة الأوقاف، بسبب أزمة كورونا، تعليق الجمع والجماعات وصلاة التراويح بالمساجد مع غلق المساجد غلقًا تامًا طوال الشهر الكريم ، مع العمل على تكثيف البرامج الدعوية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية





ومؤخرا قررت وزارة الأوقاف، عودة صلاة الجمع بالمساجد الكبيرة والجامعة فقط ، وليس الزوايا ، وذلك في 28 أغسطس الجاري، علما بأن المساجد ستفتح قبل الصلاة بعشر دقائق ، على أن يتم غلقها فور إنتهاء الصلاة.





وكلّف الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور/ محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة الموافق 21 أغسطس بمسجد النور بالقاهرة عن “الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة”





وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أدى خطبة الجمعة بتاريخ 14/ 8/ 2020م بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة)





كما نقلت وزارة الأوقاف، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد السيدة نفيسة بتاريخ 31 يوليو ، بحضور عدد محدود من المصلين، وألقى الخطبة الدكتور نوح العيسوي.





كما كلف وزير الأوقاف الشيخ حازم جلال أحد أئمة الوزارة المتميزين الحاصلين على البرنامج التدريبي بالأكاديمية الوطنية للتدريب بأداء خطبة الجمعة الموافق 24 / 7 / 2020 م، بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فقط.









وألقى الدكتور أسامة فخري الجندي، خطبة الجمعة الموافق 17 / 7 / 2020 م ، بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) فقط.





وكانت وزارة الأوقاف، قرر ت في 27 يونيو، إعادة فتح المساجد لأداء الصلوات الخمس ما عدا الجمعة للجمهور، بعد تعليق دام أكثر من 3 أشهر ، بضوابط من أهمها: من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.





وفي 26 يونيو، أدى خطبة الجمعة ، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، من مسجد محمد علي بالقلعة بمحافظة القاهرة.





وفي 19 يونيو، أقيمت صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، عن أدب المحن والأدب مع الله، وألقى الخطبة الشيخ أحمد دسوقي مجدي، من علماء وزارة الأوقاف.





وفي 12 يونيو، أقيمت شعائر صلاة الجمعة

من مسجد سيدنا الإمام الحسين ( رضي الله عنه وأرضاه )

تحت عنوان : ” أسباب رفع البلاء ” وألقى الخطبة الشيخ مصطفى عبد السلام أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين.





كما تم التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإقامة صلاة الجمعة الموافق 5 يونيو ، 13 من شوال، من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا .





وفي 29 مايو ، تم إقامة صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة بضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورنا.





وفي 25 مايو، تم نقل شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد السيدة نفيسة بضوابط التباعد الإجتماعي، وألقى الخطبة لشيخ يسري عزام.