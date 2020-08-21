اختبر قوة ملاحظتك.. هل يمكنك اكتشاف مكان الفراشة

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة لقرائها تحتوي على عدة حيوانات وحشرات المطلوب من القارئ هو تحديد مكان الفراشة في حقل مزدحم بأزهار عباد الشمس.





وأثارت الخدعة البصرية، الحيرة خاصة أنها تهدف لاختبار دقة الملاحظة، وتتحدى الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم أذكياء أو أقوياء الملاحظة للعثور على الفراشة.





وقالت الصحيفة البريطانية، إن رسام الأطفال الهنجاري جيرجيلي دوداس، المعروف باسم دودولف، شارك مؤخرًا هذه الخدعة البصرية على موقعه وصفحته على فيسبوك ليمتع بها متابعيه.





وفي الصورة، ملأ رسام الكاريكاتير بأوراق عباد الشمس والكثير من الحيوانات المرحة الألوان الزاهية لمحاولة إرباك العين.



