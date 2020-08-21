AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اختبر قوة ملاحظتك.. هل يمكنك اكتشاف مكان الفراشة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مصطفى
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة لقرائها تحتوي على عدة حيوانات وحشرات المطلوب من القارئ هو تحديد مكان الفراشة في حقل مزدحم بأزهار عباد الشمس.

وأثارت الخدعة البصرية، الحيرة خاصة أنها تهدف لاختبار دقة الملاحظة، وتتحدى الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم أذكياء أو أقوياء الملاحظة للعثور على الفراشة.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن رسام الأطفال الهنجاري جيرجيلي دوداس، المعروف باسم دودولف، شارك مؤخرًا هذه الخدعة البصرية على موقعه وصفحته على فيسبوك ليمتع بها متابعيه.

وفي الصورة، ملأ رسام الكاريكاتير بأوراق عباد الشمس والكثير من الحيوانات المرحة الألوان الزاهية لمحاولة إرباك العين.

وتقول الصحيفة إنه للوهلة الأولى لن تعثر على الفراشة بسهولة، لكن عند التركيز بها والتدقيق، فسيتم اكتشاف الفراشة في الأعلى بالجانب الأيسر والتي تأخذ نفس لون أوراق عباد الشمس.

اختبر قوة ملاحظتك.. هل يمكنك اكتشاف مكان الفراشة
اختبر قوة ملاحظتك.. هل يمكنك اكتشاف مكان الفراشة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فنان الكاريكاتير السوري رائد خليل يحصد الجائزة الثانية في المسابقة الدولية بالهند

يثري منصات الحوار والنقد.. وزير الثقافة الأردني: الكاريكاتير يعبر عن وجدان الشعب

معرض كاريكاتير لا ومناقشة فيلم جيش الشمس ٩ بمكتبة القاهرة الكبرى السبت

ترشيحاتنا

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

برفقة مصطفى فهمي وزوجته.. شاهد أحدث ظهور لـ بوسي شلبي

اختبر قوة ملاحظتك.. هل يمكنك اكتشاف مكان الفراشة

لويس سواريز على رادار أتلتيكو مدريد

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

خطوة للخلف .. أحمد حسن يكشف عن رأيه في انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

AdvertisementS

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

عقب تحذير مرتضى منصور من خاتم وليد سليمان .. صدى البلد يكشف حقيقة سحر نجم الأهلي أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية أنيقة لـ هالة صدقي.. شاهد