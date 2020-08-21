لعلاج الهالات السوداء القوية.. جربي الماسك السحري

عرض موقع "بولد سكاى" طريقة عمل ماسك غير شائع بين النساء ولكنه فعال فى علاج هذه المشكلة وهو ماسك الطمام وجل الصبار.

يعمل جل الصبار مادة مغذية للغاية للبشرة ويحسن الصحة العامة لها و يساعد اللايكوبين الموجود في عصير الطماطم على تقليل تلك الهالات السوداء القوية.





مكونات الماسك:

ملعقة صغيرة عصير طماطم

بضع قطرات جل الصبار





طريقة استعمال الماسك :

- ضعي عصير الطماطم في وعاء وأضيفي جل الصبار وقلبي جيدًا.

- ضعي الخليط تحت عينيك و اتركيه لمدة 5-10 دقائق ثم اشطفيه جيدًا.

- كررى هذا العلاج 3 ايام فى الاسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.



