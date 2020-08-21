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مرأة

لعلاج الهالات السوداء القوية.. جربي الماسك السحري

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:43 م
لعلاج الهالات السوداء
لعلاج الهالات السوداء القوية .. جربى هذا الماسك
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اسماء محمد
تعد الهالات السوداء من الأزمات الكبرى التى تعانى منها النساء؛ حيث يصعب إزالتها بسهولة وتشوه جمال العينين مما يدفع النساء لا ستخدام مستحضرات التجميل التى تخفى العيوب الموجودة فى هذه المنطقة والتى قد تضر بصحة العين.

عرض موقع "بولد سكاى" طريقة عمل ماسك غير شائع بين النساء ولكنه فعال فى علاج هذه المشكلة وهو ماسك الطمام وجل الصبار.

 يعمل جل الصبار مادة مغذية للغاية للبشرة ويحسن الصحة العامة لها ويساعد اللايكوبين الموجود في عصير الطماطم على تقليل تلك الهالات السوداء القوية.

 مكونات الماسك:
 ملعقة صغيرة عصير طماطم 
بضع قطرات جل الصبار 

طريقة استعمال الماسك :
- ضعي عصير الطماطم في وعاء وأضيفي جل الصبار وقلبي جيدًا.
-  ضعي الخليط تحت عينيك واتركيه لمدة 5-10 دقائق ثم اشطفيه جيدًا. 
- كررى هذا العلاج 3 ايام فى الاسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

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