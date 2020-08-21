AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

في ذكرى رحيله.. عبد المطلب يقتحم موسيقى الجيرك بالباروكة والرقص.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:30 م
محمد عبد المطلب
محمد عبد المطلب
Advertisements
شيماء مصطفى
تميز بخامة صوته الفريدة، التي تجذب انتباهك للمرة الأولى وتدخل قلبك دون انتظار، فالبساطة والرقة والحس الشعبي القوي كانوا طريقه للوصول إلى قلب وذهن مستمعيه، فمن منا لا يستمع إلى الفنان الراحل محمد عبد المطلب ولا يحبه ويتغنى بأعذب أغانيه.

ويحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الشعبي عبد المطلب أو "طِلب" الاسم الذي اشتهر به عند محبيه ومستمعيه، حيث توفى في 21 أغسطس 1980، بعد أن قدم مسيرة غنائية شعبية حافلة كان أبرزها "ساكن في حي السيدة" و"ما بيسألشى عليَّ أبدًا" و"شفت حبيبي".

ومن منا يتخيل أن الفنان الشعبي "ابن البلد" الذي كان يخرج على مستمعيه في أحيان كثيرة مرتديًا الطربوش، ليشدو عليهم بصوته الشعبي المتفرد أجمل أغانيه، أن يرتدي الباروكة ويغني على موسيقى الجيرك أغنيته "يا أبو قلب دهب" ليعجب مستمعيه الصغار.

هكذا حدث بالفعل في الفيلم الذي أنتجه عبد المطلب باسم "5 شارع الحبايب"، بعدما تطورت الموسيقى وأصبحت الموسيقى الغربية تغزو الشرق، ليعبر طِلِب عنها وهو يغني ويرقص على موسيقى الجيرك مقدمًا أغنيته "يا أبو قلب دهب" ألحان بليغ حمدي، وهو ما أعجب الجمهور في الصالة التي غنى بها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدي وأسامة الرحباني يعيدان توزيع أيام فخر الدين للأخوين رحباني في مهرجان بعلبك الدولي

بعد اقتراب طرح إليسا ألبومها.. تعرف على مصير أغنية نوال الزغبي السينجل الجديدة

شاهد.. أحمد المهندس يطلق أغنية وسطك عامل قلبان

ترشيحاتنا

التذكرة بـ 50 قرشا.. تعرف على نظام اشتراكات المترو الجديد.. فيديو

اختبر قوة ملاحظتك.. هل يمكنك اكتشاف مكان الفراشة

أول وثيقة رسمية بين الإمارات وإسرائيل.. اعرف التفاصيل

نتفاجأ بهذا الأمر.. تنسيق الجامعات تكشف عن خطأ يرتكبه طلاب الثانوية عند تسجيل الرغبات.. فيديو

كومان يضم ألفريد شرودر وهنريك لارسون إلى جهاز برشلونة

شرطان للالتحاق بها .. تنسيق الجامعات: ضم 7 كليات جديدة بالمرحلة الأولى .. فيديو

AdvertisementS

ليلة مرعبة.. ظهور شبح عروس في موقع بناء يثير رعب العاملين

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

إسرائيل تشتعل.. 12 صاروخا و49 حريقا وإصابة منزل في سديروت

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ٢١-٨-٢٠٢٠

استدرجها بكيس شيبسي و بسكوت.. مسن يحاول اغتصاب طفلة بالبحيرة ووالدتها تستغيث..فيديو

مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالوادي الجديد

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من الأهلي عقب إصابة محمود متولي.. كوكا يقترب من الرحيل عن سبورتنج براجا

انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إغلاق جزئى لـ شارع فيصل بسبب إزالة عقار مخالف

على البحر.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

مش بالسن.. 10 إطلالات شبابية أنيقة لـ هالة صدقي.. شاهد