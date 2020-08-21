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حوادث

نشاطهم تعدى الـ٤٦ مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط ١٣ متهما خلال ٢٤ ساعة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:08 م
الأموال العامة تضبط
الأموال العامة تضبط ١٣ متهم خلال ٢٤ ساعة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا (نصب سفريات– تزوير أوراق- إتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- إستغلال نفوذ حقيقى) مُتهم فيها (13) شخص.. ضُبط فيها مستنديًا أكثر من (46 مليون جنيه مصرى) ، بالإضافة إلى (11 ألف دولار أمريكى- 30500 جنيه مصرى) ضبطت بحوزة أحد المتهمين.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

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