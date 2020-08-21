نشاطهم تعدى الـ٤٦ مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط ١٣ متهما خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا (نصب سفريات– تزوير أوراق- إتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- إستغلال نفوذ حقيقى) مُتهم فيها (13) شخص.. ضُبط فيها مستنديًا أكثر من (46 مليون جنيه مصرى) ، بالإضافة إلى (11 ألف دولار أمريكى- 30500 جنيه مصرى) ضبطت بحوزة أحد المتهمين.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.



