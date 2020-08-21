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تعليم

عميد زراعة عين شمس: 98.2 نسبة النجاح بامتحانات طلاب الفرق النهائية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:12 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
تعد كلية الزراعة جامعة عين شمس أولى كليات الجامعة التي أعلنت عن جميع  نتائج  امتحانات طلاب الفرق النهائية  وأودي الطلاب امتحاناتهم وسط إجراءات احترازية مشددة .

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وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن نسبة النجاح بامتحانات طلاب الفرق النهائية كبيرة ومبشرة وكانت 98.2 للعام الجامعي 2019/2020.

ويذكر أن  بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم 11 يوليو  وكانت  نسبة الحضور تتخطى 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% منذ انطلاقها.
وأشار عميد كلية زراعة ، أنه لم يتم رصد أو الإبلاغ عن أي حالة اشتباه بفيروس كورونا بامتحانات طلاب الفرق النهائية .
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