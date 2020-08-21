عميد زراعة عين شمس: 98.2 نسبة النجاح بامتحانات طلاب الفرق النهائية

تعد كلية الزراعة جامعة عين شمس أولى كليات الجامعة التي أعلنت عن جميع نتائج امتحانات طلاب الفرق النهائية وأودي الطلاب امتحاناتهم وسط إجراءات احترازية مشددة .





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وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن نسبة النجاح بامتحانات طلاب الفرق النهائية كبيرة ومبشرة وكانت 98.2 للعام الجامعي 2019/2020.





ويذكر أن بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية يوم 11 يوليو وكانت نسبة الحضور تتخطى 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% منذ انطلاقها.