أبرزها أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة.. مطروح تعلن شروط وضوابط الحصول على منحة دراسية مجانية

أكد اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام محافظة مطروح أنه تم عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المشكلة للمنح الجامعية بالمحافظة لمناقشة ضوابط وشروط المنح الدراسية بالجامعات الخاصة .





وأضاف إبراهيم أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بمراجعة ملف المنح الدراسية بالجامعات الخاصة ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لها مع التأكيد على مراعاة الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.





وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أنه سيتم الاعلان عن فتح باب التقديم للمنح عقب ظهور نتيجة المرحلة الاولى من التنسيق،لافتا إلى مساعي المحافظة المستمرة مع عدد من الجامعات الخاصة لتوفير منح إضافية لأبنائها وتحقيق الاستفادة لهم ولدعم ورعاية أكبر عدد من طلاب المحافظة





وأوضح انه تم الاتفاق على عدد من الضوابط الخاصة بالمنح الدراسية للحصول عليها لطلاب مطروح وهى :





1- ان يكون الطالب المتقدم للحصول على المنحة من ابناء مطروح او حاصل على الشهادة الاعدادية والثانوية من مطروح ومن ابوين مصريين.

2- الحصول على نسبة 92%كحد ادنى لطلبة علمى علوم ،90% لطلبة علمى رياضيات /ادبى .

3- ان لايكون الطالب قد تم تنسيقه لإحدى كليات القمة بالجامعات الحكومية (طب – طب اسنان – صيدلة – علاج طبيعى – هندسة ).

4- المعيارالاساسى للمفاضلة بين الطلاب هوالمجموع ويتم ترشيح الاعلى مجموعا ثم النزول تدريجيًا وحال التساوى فى المجموع يتم اللجوء للأعلى فى المواد العلمية وعلما بانة فى حالة عدم إجتياز الطالب الإختبار بالجامعة المؤهل على المنحة إذا كان من ضمن الشروط لا يتم ترشيحة لمنحة اخرى .

5- حال ترشيح الطالب لمنحة جزئية بناءًا على رغبته يتحمل الطالب الجزءالمتبقى من قيمة المنحة دون الرجوع إلى المحافظة فى هذا الشأن وليس له الاحقية فى الترشيح لكلية اخرى حال ورود منحة مجانية.

6- الاقامة بالجامعات الخاصة حسب الشروط الواردة بالمنحة وحال عدم شمول المنحة على إقامة يتحملها الطالب دون تحمل المحافظة اى مصروفات .

7- حال ترشيح الطالب لإحدى المنح وأبدى رغبتة بعدم القبول يتم تقديم إعتذار عنها .

8- التقدم للحصول على المنح مجانا دون اى رسوم .

9- يتم تقديم اصول الاوراق للاطلاع وتقديم صورة طبق الاصل من شهادة الثانوية العامة والشهادة الاعدادية + صورة بطاقة الرقم القومى واستيفاء النموزج المعد.







