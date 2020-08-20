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تعليم

شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 12:52 م
ابداعات فنية
ابداعات فنية
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ايمن محمود
أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إطلاق منطقة مطروح الأزهرية مبادرة  "بالعلم والفن نرتقي" لمدة أسبوعين لتجميل جدران ومنشآت مطروح الأزهرية.


وقال الدكتور محمد حلمي إن المبادرة بدأت الأسبوع الماضى بمشاركة المعلمين والطلاب الموهوبين، إيمانا بدورهم في نشر مواهبهم بشكل يعود على الفرد والمجتمع بالإيجاب.




وأوضح أن تنفيذ هذه اللوحات الفنية يؤكد دور الفن في نشر التوعية بالقضايا المجتمعية؛ لأن الفن مؤثر حقيقي، يسهم في عمليات التجديد والتطوير الاجتماعي.


 وأشاد بالمستوى الفني للّوحات التي تم تنفيذها حتى الآن، وبالجهد المبذول من أسرة التربية الفنية لإخراج هذا العمل الفني الرائع، الذي يهدف إلى رفع الذوق الفني، ونشر ثقافة جديدة بالتنوع في وسائل التوعية ولغات تواصلها؛ لتصل الرسالة إلى جميع الفئات المستهدفة.


وقالت بثينة خاطر، موجه عام التربية الفنية بمنطقة مطروح الأزهرية، إن المبادرة تأتي انطلاقًا من حرص أسرة التربية الفنية على تفعيل دور المشاركة المجتمعية، وتأكيدًا على تفعيل دور أسرة التربية الفنية في إضافة المزيد من البهجة والإبداع، وتأكيدا أن التعليم مع الفن الراقي الهادف يمكن أن يغير الحياة والسلوك البشري والبيئة المحيطة إلى الأفضل، وتحسين الصورة الجمالية والبصرية للمنشآت التابعة للمنطقة بشكل يليق بالعاملين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والزوار.
شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية
شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية
شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية
شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية
شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية
شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية
شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية
شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية
شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية
شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية
شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية
شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية
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