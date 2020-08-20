شاهد.. إبداعات فنية فى مبادرة بالعلم والفن نرتقي بمنطقة مطروح الأزهرية

أكد الدكتور محمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية ، إطلاق منطقة مطروح الأزهرية مبادرة "بالعلم والفن نرتقي" لمدة أسبوعين لتجميل جدران ومنشآت مطروح الأزهرية.









وقال الدكتور محمد حلمي إ ن المبادرة بدأت الأسبوع الماضى بمشاركة المعلمين والطلاب الموهوبين، إيمانا بدورهم في نشر مواهبهم بشكل يعود على الفرد والمجتمع بالإيجاب.

















وأوضح أن تنفيذ هذه اللوحات الفنية يؤكد دور الفن في نشر التوعية بالقضايا المجتمعية؛ لأن الفن مؤثر حقيقي، يسهم في عمليات التجديد والتطوير الاجتماعي.









وأشاد بالمستوى الفني للّوحات التي تم تنفيذها حتى الآن، وبالجهد المبذول من أسرة التربية الفنية لإخراج هذا العمل الفني الرائع، الذي يهدف إلى رفع الذوق الفني، ونشر ثقافة جديدة بالتنوع في وسائل التوعية ولغات تواصلها؛ لتصل الرسالة إلى جميع الفئات المستهدفة.







