بعد طول انتظار..محافظ مطروح يزف بشرى لأهالى منطقة الكيلو 2

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح البدء الفعلي في تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمنطقة الكيلو( ٢) ابتداء من منطقة موقف أتوبيس غرب الدلتا وحتى منطقة الكيلو( ٤) بتكلفة تقديرية ٤٥ مليون جنيه.





واضاف المحافظ أن ذلك يأتى للتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم واستجابة لمطالبهم حيث ان توصيل الصرف الصحى لهم كان احد المطالب الملحة لقاطنى المنطقة .





واكد المهندس أحمد نصر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة أن محافظ مطروح وجه أثناء جولاته الميدانية واستجابة لطلبات المواطنين بالمنطقة بادخال المنطقة ضمن المرحلة الجاري تنفيذها وعلى الفور قام الجهاز التنفيذي بأخذ الموافقة المطلوبة والبدء في تنفيذ شبكات الصرف بالمنطقة وحتى منطقة الكيلو( ٤).





واضاف ان ذلك ياتى ضمن جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الصرف الصحي وتدعيم كافة مشروعات البنية التحتية بجميع الاماكن المحرومة بكافة ربوع المحافظة لخدمة أهالى مطروح وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالاسراع فى توصيل كافة خدمات البنية التحتية وتوفير حياة كريمة للمو اطنين والتيسير عليهم .