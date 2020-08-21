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رياضة

القمة ١٢٠.. طاقم الحكام الكرواتي يصل إلى القاهرة لإدارة مباراة الأهلي والزمالك

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 02:35 م
الاهلي الزمالك
الاهلي الزمالك
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يسرى غازى
وصل اليوم الجمعة، طاقم الحكام الكرواتي إلى القاهرة من أجل إدارة مباراة القمة رقم ١٢٠ بين الزمالك والأهلي المقرر إقامتها غدا السبت فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وجرى استقبال طاقم الحكام الكرواتي من قبل أحد مسئولى العلاقات العامة فى الجبلاية والتوجه بعدها إلى أحد الفنادق فى القاهرة والقريبة من ملعب مباراة القمة.

يذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد اعلنت عن أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك
مساعد أول: جوران پاتاكي
مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش
حكم رابع: فران يوڤيتش
حكم فيديو: جوران جابريلو
حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

كما كلفت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في مباراة القمة ١٢٠.
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