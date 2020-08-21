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فن

موجز السوشيال ميديا.. هالة سرحان تثير غضب متابعيها.. شخص يهدي سمية بوكيه ورد.. ودرة تدعم بيروت

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور الآتية :


نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى عدة صور من أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .
وظهرت بسمة بوسيل فى الصور بإطلالة صيفية على الشاطئ مرتدية بلوزة قصيرة وشورت جينز أثناء الإحتفال بعيد ميلادها .


نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهر فى الفيديو بوكيه ورد مما جعل متابعيها يتسائلون


ردت هالة سرحان على متابع قال لها: "هو انا ليه الوحيد اللي شايف ان الست ماغلطتش مع بتاع التين؟ ممكن تكون غلطت انها رمت التين انما انها تمشيه وتصادر الحاجه هي صح.. علي فكره بلاش نغمة غلبان علشان انتوا اللي غلابه".

فردت هالة سرحان قائلة: "انت صح والمهندسة التي ازالت اشغال طريق بدون ترخيص صح.. في حد بيشتغل صح في البلد علشان نصبح في مصاف الدول المتحضرة، واحترام القانون اساس ربنا يكرمه من يدير ويتخذ قرارات ضد كل شئ مخالف".


أعلنت الفنانة درة عن دعمها لبيروت المنكوبة وإنضمامها لبعض الجمعيات الخيرية والمبادرات التى تساعد اللبنانين .

وكتبت درة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام :"أنضم إلىzuhairmuradprivate لمساعدة أهل بيروت. لقد فقدوا الكثير في هذه المأساة. 100٪ من أرباح هذا القميص المحدود ستدعم جهود الإغاثة التي يبذلها الصليب الأحمر اللبناني و Offrejoie الموجودين على الأرض في بيروت
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