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فن

شخص يهدى سمية بوكيه ورد.. والجمهور يتساءل: حب جديد ولا إيه

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:48 م
بوكيه ورد
بوكيه ورد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر فى الفيديو بوكيه ورد مما جعل متابعيها يتسائلون حيث علقوا كالتالى :
-مين اللى بعته ده يا فنانة .
-شكله حب جديد .

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يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كان أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.

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