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فن

من على البحر بسمة بوسيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها فى عيد ميلادها

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى عدة صور من أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وظهرت بسمة بوسيل فى الصور بإطلالة صيفية على الشاطئ مرتدية بلوزة قصيرة وشورت جينز أثناء الإحتفال بعيد ميلادها .

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طرحت الفنانة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني اغنية جديدة ب"الفرنسية" بعنوان "bella cioa" علي قناتها الخاصة عبر موقع "يوتيوب"،وحققت الأغنية 30 ألف مشاهدة حتى الآن.

وتصدرت الفنانة بسمة بوسيل، تريند "تويتر"منذ ايام، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان تامر حسني.

وكانت "بسمة"، قد نشرت صورة تجمعها بزوجها وهي ترتدي نفس الملابس مما أثار إعجاب جمهورها وتفاعلت التعليقات :" مبروك يا تامر وآخر كل سنة وأنت طيبب
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