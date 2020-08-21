من على البحر بسمة بوسيل تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها فى عيد ميلادها

وظهرت بسمة بوسيل فى الصور بإطلالة صيفية على الشاطئ مرتدية بلوزة قصيرة وشورت جينز أثناء الإحتفال بعيد ميلادها .

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طرحت الفنانة بسمة بوسيل زوجة تامر حسني اغنية جديدة ب"الفرنسية" بعنوان "bella cioa" علي قناتها الخاصة عبر موقع "يوتيوب"،وحققت الأغنية 30 ألف مشاهدة حتى الآن.





وتصدرت الفنانة بسمة بوسيل، تريند "تويتر"منذ ايام، وذلك بعد احتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان تامر حسني.



