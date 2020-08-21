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فن

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته بسمة بوسيل .. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 01:52 ص
تامر حسني
تامر حسني
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شروق ابراهيم
احتفل الفنان تامر حسني  بعيد ميلاده برفقة  زوجته المغربية بسمة بوسيل مجموعة من اصدقائه  والذي صادف الاحد الماضي.

وظهرت بسمة بوسيل في عيد ميلاد باطلالة كاجوال  مرتدية شورت  جينز و توب فوشيا ، وترقص  مع تامر حسني على انغام " كل سنة وانت طيب".

من جهة أخرى، أعلن الفنان تامر حسنى عن انتهاء تسجيل ألبومه الجديد ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وشارك الفنان تامر حسنى فى بطولة فيلم "الفلوس" بطولة الفنانة زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.





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