قالولي شكلك مينفعش.. حكاية طالب التربية الرياضية التي هزت السوشيال ميديا.. صور

لم تقف الجامعة صامتة وخاصة كلية التربية الرياضية، فقد أصدر الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بيانًا، ردا علي ما نُشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر المتقدم لاجتياز اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.





وجاء في البيان على لسان عميد الكلية: "لا بد أن نوضح أننا جميعا بدءا من الدكتور رئيس الجامعة وجميع العاملين بالجامعة موجودون لخدمة أبنائنا الطلاب وإعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وإرشادهم إلى الصواب دائما.. كليات التربية الرياضية عموما بجمهورية مصر العربية لها ضوابط وشروط للالتحاق بها ولذلك تم عقد عدة اختبارات والمسماة باختبارات القدرات وتتم من خلال عدة لجان متخصصة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي".





وأضاف في البيان: "الطالب المتقدم يمر بعدة مراحل أولها وبعد دفع المصروفات المقررة من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات المصرية، يبدأ الطالب بالكشف الطبي المبدئي علي القلب ثم ينتقل الطالب اللائق فقط إلي الاختبار الثاني وهو اختبار قياس الطول والوزن ثم ينتقل الطالب اللائق فقط إلي الاختبار التالي اختبار القوام، ثم ينتقل الطالب اللائق فقط إلي الاختبار التالي وهو اختبار السمات الشخصية، ثم ينتقل الطالب اللائق فقط إلي الاختبار الرياضي ويتم ذلك من خلال لجان سير محددة من قبل كنترول مسئول عن ذلك، ويتم استبعاد الطالب غير المستوفي للشروط أولا بأول".





افتقد أحد شروط القبول

وعن موقف أحمد قال عميد الكلية: "ما حدث لابننا العزيز أحمد غريب محمد كامل عمر أنه افتقد أحد شروط القبول بالكلية في إحدي اللجان المتخصصة وهي لجنة القوام، وهذا ليس معناه أنه بهذا الوصف الذي يصف به نفسه علي الإطلاق ومن الممكن أن يكون مبدعا جدا ومتميزا جدا عند التحاقه بأي كلية نظرية غير كلية التربية الرياضية".



