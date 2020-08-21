قالولي شكلك مينفعش.. حكاية طالب التربية الرياضية التي هزت السوشيال ميديا.. صور

"قالولنا ننزل الكمامة وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز ف شفتي أوي وقالي خد هدومك وروح".. كلمات ممزوجة بقلب مكسور وعين تملأها الدموع فقد ضاع حلم أحمد طالب التربية الرياضية بكفر الشيخ بسبب التنمر علي وجهه على حد وصفه أثناء إجراء اختبارات القدرات الخاصة بالكلية.
القصة كما سردها الطالب عبر صفحته الشخصية على فيس بوك تعاطف معها الكثيرون وانتشرت بشكل كبير بين أرجاء عملاق السوشيال ميديا تحت عنوان "أنا شكلي قبيح!!"
قلعت بلبوص
بدأ أحمد قصته قائلا: "موقف حصلي النهاردة وأنا بقدم كلية تربية رياضية.. رحت الساعه ٩ الكلية عشان أقدم الورق وادخل الاختبارات وقعدت أنزل وأطلع من الساعة ٩ للساعة ١ وبعد كدا قعدت ساعة على ما دخلوني ودفعت ٤٥٠ جنيه الأول غير الورق اللي صورته، وبعد كدا دخلت وقلعت بلبوص لامؤخذه ماعدا البوكسر وبعد كدا قست الطول والوزن وطلع مناسب جدا وبعد كدا رحت للدكتور التاني عشان الاختبار.. انزل عشرة ضغط.. أقف على مشط رجلك ونط.. اقعد واقف وأنت مربع من غير ما تسند وبعد كدا قالولنا ننزل الكمامة وبعدها لقيت نظراته ليا اتغيرت وقعد مركز معايا شوية ومركز ف شفتي أوي".
اي اللي ف شفتك دا
وتابع، بعدها ندهلي قالي اسمك إي قولتله كذا كذا يادكتور قالي اي اللي ف شفتك دا.. قولتله عملية حضرتك وبعد خمس شهور بالكتير هعمل عملية تانية وشفتي هترجع طبيعية وهشيل التقويم وهبقا زي الفل.. فقالي طب ارجع تاني وقفت مع زمايلي فلقيته قالهم روحوا انتوا للخطوات اللي بعد كدا وقالي أقف أنت عاوزك.. طبعا انا استغربت.. اللي هو في أي وبعدين إي البصات اللي بيبصهالي دي ف بعد ما ذنبني شويه قالي تعالى..".
شكلك مينفعش
وتابع أحمد "روحت قالي روح البس هدومك وروح.. قولتله ليه يا دكتور دا انا حتى لسه ما دخلتش اختبار الجري ولا حتى الخطوات اللي بعد كدا.. قالي انت شكلك مينفعش".، لتقع هذه الكلمات كالصاعقة على أحمد لتبكي قلبه قبل عينيه.
البس وروح
وتابع أحمد: "قالي عشان مصلحتك بس قولتله الكلية كلها حركة وجرى وسباحة ولو في بوكس وملاكمة ف انا بقول لحضرتك انا بعد خمس شهور كل دا هيبقا زي الفل.. قالي أنت كشكل أصلا مينفعش يبني وبعد كدا قالي يلا اتفضل روح البس وروح... طب اقسم بالله إن كان معايا واحد ميقلش عن ١٢٠ كيلو واتقبل عادي".
تابع أحمد في قصته: نزلت سألتهم وقولتلهم عاوز ال٤٥٠ بتوعي عشان أمشي لاني لسه حتى مدخلتش الاختبارات ولا عملت أي حاجة يعني دفعتهم عالفاضي ألاقي الأمن يقولي بح ياباشا كان فيه وخلص مينفعش تاخدهم تاني.. طلعت لحد مهم فوق ف مكتبه قالي طالما كتبت اسمك عالظرف يبقى متعرفش تاخدهم.. قولتله تمام بس أنا أصلا مدخلتش الاختبارات يعني لو دخلت اوك إنما أنا مدخلتش".
مليش ذنب
واختتم أحمد قصته المحزنة: "إن جيت للحق معاملته كانت في منتهى الاحترام بس على كلامه انه ميقدرش يعمل شئ نزلت وانا مش مسامح ف الفلوس طبعا.. اللي موتني أن انا ليه متقبلتش.. علشان شكلي مش لايق عالكلية على كلام اللي كان فوق ف الكشف الطبي.. يعني انا قبيح.. بلد ماشيه بالعنصرية طول عمرها.. انا وانا طفل ياما خدت تريقه و اتعنصرت عنصره هدت امالي وطموحاتي في حاجه انا مليش ذنب فيها".
لم تقف الجامعة صامتة وخاصة كلية التربية الرياضية، فقد أصدر الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، بيانًا، ردا علي ما نُشر علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الطالب أحمد غريب محمد كامل عمر المتقدم لاجتياز اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ.
وجاء في البيان على لسان عميد الكلية: "لا بد أن نوضح أننا جميعا بدءا من الدكتور رئيس الجامعة وجميع العاملين بالجامعة موجودون لخدمة أبنائنا الطلاب وإعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وإرشادهم إلى الصواب دائما.. كليات التربية الرياضية عموما بجمهورية مصر العربية لها ضوابط وشروط للالتحاق بها ولذلك تم عقد عدة اختبارات والمسماة باختبارات القدرات وتتم من خلال عدة لجان متخصصة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي".
وأضاف في البيان: "الطالب المتقدم يمر بعدة مراحل أولها وبعد دفع المصروفات المقررة من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات المصرية، يبدأ الطالب بالكشف الطبي المبدئي علي القلب ثم ينتقل الطالب اللائق فقط إلي الاختبار الثاني وهو اختبار قياس الطول والوزن ثم ينتقل الطالب اللائق فقط إلي الاختبار التالي اختبار القوام، ثم ينتقل الطالب اللائق فقط إلي الاختبار التالي وهو اختبار السمات الشخصية، ثم ينتقل الطالب اللائق فقط إلي الاختبار الرياضي ويتم ذلك من خلال لجان سير محددة من قبل كنترول مسئول عن ذلك، ويتم استبعاد الطالب غير المستوفي للشروط أولا بأول".
افتقد أحد شروط القبول
وعن موقف أحمد قال عميد الكلية: "ما حدث لابننا العزيز أحمد غريب محمد كامل عمر أنه افتقد أحد شروط القبول بالكلية في إحدي اللجان المتخصصة وهي لجنة القوام، وهذا ليس معناه أنه بهذا الوصف الذي يصف به نفسه علي الإطلاق ومن الممكن أن يكون مبدعا جدا ومتميزا جدا عند التحاقه بأي كلية نظرية غير كلية التربية الرياضية".
وتابع: "نحن أبدًا أبدا لا نرضي بأن يهان لدينا أي طالب علي الإطلاق بدليل أن أحد الأساتذة المتخصصين في اللجنة نفسها تحدث مع الطالب علي انفراد ومن قرب نظرا لمراعاته نفسيًا وأوضح له سبب عدم قبوله وذلك نظرا للنواحي الإنسانية والتي فهمت عكس ما قصد منها تماما .. وأخيرا أود أن أوضح للجميع اختصاصات لجنة اختبار القوام والتي يقف فيها الطالب أمام لجنة الاختبار بالشورت الرياضي فقط حتي تتمكن اللجنة من رؤية جميع أجزاء جسم الطالب والتأكيد من خلو جميع هذه الأجزاء الظاهرة من أي عيوب أو انحرافات قوامية تعيق الطالب عن الاستمرار والنجاح في العمل في هذا المجال فيما بعد، ولذا تطلب اللجنة من الطالب عمل بعض المهارات الحركية التي تبين خلوه تمام من هذه العيوب الخلقية والبدنية وكل هذا لصالح الطالب قبل التحاقه بالكلية.. وأخيرا أتمنى لأبنائنا الطلاب جميعا التوفيق والسداد فيما يوفقهم الله إليه".
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد أصدر اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، بيانًا، قال فيه "بسم الله الرحمن الرحيم.. " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ ".
العرايس تقفلك صف
وأضاف الجندي، ابني العزيز ( أحمد عمر ) .. والله الذي لا إله إلا هو إنني أشعر بما تشعر به ، وأتألم بقدر ألمك ، ولكن - والله هذا ليس بتضميد ولا مجاملة - إنك ما شاء الله شاب بشوش الوجه وسيم وعلى خلق كريم وتملك روحًا طيبة ، ودعني أهمس في أذنك بالعامية " إيه الحلاوة دي يا عمنا دا العرايس تقفلك صف ".
وأضاف الجندي، ابني العزيز ( أحمد عمر ) .. والله الذي لا إله إلا هو إنني أشعر بما تشعر به ، وأتألم بقدر ألمك ، ولكن - والله هذا ليس بتضميد ولا مجاملة - إنك ما شاء الله شاب بشوش الوجه وسيم وعلى خلق كريم وتملك روحًا طيبة ، ودعني أهمس في أذنك بالعامية " إيه الحلاوة دي يا عمنا دا العرايس تقفلك صف ".
وتابع، وكيل أطالب فورًا بسرعة فتح تحقيق في الواقعة محل شكوى ابننا (أحمد) بكلية التربية الرياضية جامعة كفر الشيخ نظرًا لما تمثله من "جريمة تنمر" وافق مجلس النواب مؤخرًا على تغليظ العقوبة على مرتكبها.