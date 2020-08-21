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فن

في تسجيل نادر.. عزت أبو عوف يتحدث عن شقاوته والأسلحة التي يحتفظ بها في سيارته

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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محمد نحلة

تحل اليوم الجمعة ٢١ أغسطس ذكري ميلاد الفنان الكبير عزت أبو عوف، ولذلك ننشر مقطعا لتسجيل صوتي نادر له في أحد أحاديثه مع الصحفي والإعلامي الراحل يوسف خليفة عام ١٩٩٣.


وتحدث أبو عوف في هذا التسجيل عن الباروكة التي كان دائما يرتديها وعن سبب عدم الاستغناء عنها وأنه يقبل أن يقدم دورا كاملا بدونها.


وأيضا تكلم عن حمله دائما لسلاحه الشخصي في سيارته طول الوقت وعن نوع الأسحلة الشخصي للدفاع عن النفس التي كان يحملها وعن سبب حملها بسيارته دائما.


الجدير بالذكر أن الفنان الكبير عزت أبو عوف رحل عن عالمنا في 1 يوليو 2019، بعد صراع مع المرض.


وللنجم الراحل عدد من الأعمال المهمة منها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "زيزينيا"، "حلم الجنوبي"، "ضبط وإحضار"، "طيور الظلام"، "بخيت وعديلة"، وغيرها من الأعمال الهامة.

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