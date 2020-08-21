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رياضة

طائرة الاتحاد السكندري تهزم جزيرة الورد وتصعد لقبل نهائي كأس مصر

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري، الفوز فى لقاء اليوم أمام فريق نادى جزيرة الورد بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل لا شئ في اللقاء الذي جمع الفريقين علي صالة جزيرة الورد بالمنصورة في إطار دور الـ ٨ لكأس مصر.

ويُعد صعود الفريق إلى الدور قبل النهائى إنجاز لم يتحقق منذ عام 1997 والذى توج فيه الفريق الأول للكرة الطائرة ببطولة كأس مصر فى هذا العام.

وجاءت نتائج الاشواط علي النحو التالي :-

الشوط الأول : ٢٥ - ١٢ الاتحاد

الشوط الثاني : ٢٥ - ٢١ الاتحاد

الشوط الثالث : ٢٥ - ١٩ الاتحاد

ويواجه زعيم الثغر الفائز من فريقي سموحة والجيش في الدور قبل النهائي للبطولة يوم ٢٦ سبتمبر القادم.
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